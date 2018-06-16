土耳其民兵要庫德婦女戴黑紗 遭到強烈抗議

2018年06月16日 22:00 中時電子報 江飛宇

英國獨立報(independent.co)報導，敘利亞北部阿夫林(Afrin)在今年3月被土耳其所佔領，目前由親土耳其的民兵在管理，這些民兵命令當地的庫德婦女必須服從伊斯蘭傳統教法，外出衣著必須穿上全套黑罩袍(niqab)以遮住面孔與身體，這引起長年堅持「世俗化」的庫德民眾憤怒與抗爭。土耳其軍警連忙取下海報，並宣稱該命令並不是土耳其決定的，但是這已是土耳其與庫德族的新一輪衝突。

在去年底，IS伊斯蘭武裝集團崩潰，原本的反恐聯軍又各有盤算，其中土耳其立即發動代號「幼發拉底之盾」的武裝侵略，攻打敘利亞北部的庫德族為主幾處城鎮，其中主要目標就是阿夫林，土軍於今年3月攻破庫德族防線佔領，庫德軍轉移到美軍留守的曼比季。然而也有許多庫德族人決定留下，他們相信自己仍然會有尊嚴與安全，聯合國稱估計有143,000庫爾德人留在飛地。然而親土耳其民兵似乎是傳統伊斯蘭教義派，他們看不慣主張伊斯蘭世俗化的庫德族生活方式，特別是庫德婦女其日常生活與言行，是相當自由且開放的。

46歲的老師古麗斯坦(Gulistan)說，她平時生活都穿牛仔褲，然而在土耳其軍來了以後，現在走到街上竟然會有陌生人對她罵粗俗的話，包括「妓女」、「無信仰者」、甚至還有「阿薩德走狗」、「什葉派」等字眼，她聽的實在莫名其妙。她說：「所謂的戴頭巾運動，目的是迫使婦女留在家中，婦女不能參加公共生活。」

Welcome to the #Turkish controlled #Afrin:

Two street adverts:

•Hijab is a red line

•Hijab is not just head cover, but conservative garments that do not reveal what underneath. pic.twitter.com/YYacvLtn7a — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) 2018年6月7日

她說，niqab罩袍是一種社會習俗，而不是宗教習俗，也不屬於庫爾德傳統的一部分。

控制阿夫林的民兵是伊斯蘭基本教義派，屬於阿拉伯人，他們是被敘利亞阿薩德政府軍趕出東古塔，向北移動到庫德人聚集區，據報告這些民兵約有35,000人。

65歲的巴夫米斯托(Bave Misto)是一名農民，他證實庫德人正面臨放棄世俗化生活的壓力。他的家庭是少數留在當地的家庭，目前大約有100戶，而入侵前的庫德家庭約有600戶。

米斯托原本擁有橄欖樹和櫻桃樹為主的田地，但是現在他已無法照顧了，阿拉伯民兵告訴他，田地裡有大量的庫德工人黨(PKK)，很不安全，所以不能開放，他對此說感到懷疑，因為民兵正在他的果園裡放牛。

除了阿拉伯民兵，另外還有與土耳其結盟的「自由沙姆人伊斯蘭運動」((Ahrar al-Sham)，他們佔領阿夫林為王，並且向住在該地的庫德人索討租金。

前段提過的女老師古麗斯坦說，居住在阿夫林的庫德人可說是過得風雨飄搖，因為他們受到各派系的民兵組織擺佈。比如她的叔叔開的一家雜貨店，經常被民兵剝削，報警也沒有用，民兵反而會打他。還有一件事，她的一名鄰居三週前遭到綁架，為了贖回，只能向民兵交出50,000美元的贖金

敘利亞人權觀察組織(SOHR)證實，敘北民兵派系之間經常搶劫和戰鬥，已有一名庫德官員遭到酷刑致死。

雖然庫德人民保護部隊(YPG)多次發起了零星的游擊戰爭，但土耳其入侵後，局勢已經不大可能逆轉。

(中時電子報)