金曲國際音樂節音展示音樂、科技跨界新發展

歌手周興哲與台灣HTC VIVE跨界合作，透過VR裝置，觀眾可體驗親臨演唱會現場的感受。（金曲國際音樂節提供）

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旺報
日本SQUEEZE_MUSIC音樂點播果汁機可聽音樂調配果汁。（金曲國際音樂節提供）

科技無所不在，其中，與音樂結合的發展性極為廣泛，因此，2018GMA金曲國際音樂節特別以「音樂產業X科技跨界=未來體驗Lab」為主軸，舉辦展示活動，特別新增「新創發表會」跨域尋找流行音樂相關的新創團隊，邀請音樂授權平台、互動科技、媒體數據應用、音樂燈光互動、活動行銷平台等一同加入陣營，盼跨界資源能發揮力量，帶動台灣音樂產業往前邁步。

「音樂產業X科技跨界=未來體驗Lab」展示活動，邀請包括HTC VIVE、Funique VR、LyraVR、漢創文化等4家台灣廠商及日本Lyric Speaker及SQUEEZE MUSIC參展，展示在科技上音樂的應用技術，探尋音樂產業新興商務合作模式。

以日本的SQUEEZE MUSIC音樂點播果汁機為例，能自動分析使用者所選的歌曲，根據其中的情緒調配出果汁，讓音樂延伸出更多的樂趣與享受；COTODAMA旗下的新產品Lyric Speaker則強調用戶收聽音樂時，能同步美化並顯示歌詞，並可與展演空間合作。

台灣HTC VIVE與歌手周興哲合作，透過VR裝置，讓觀眾體驗親臨演唱會現場的感受；曾多次與音樂界合作的Funique VR、專為音樂打造的音樂虛擬實境軟體LyraVR、以及近年積極與音樂發展的漢創文化公司，都將在展示活動場上與大家互動。

曾為五月天、丁噹、頑童，及知名歌手提供超過上百場大型演唱會螢光棒互動技術的光吶全球科技，也將在會場展示互動裝置；線上授權的音樂平台加點創意股份有限公司、如牧創新、電獺、Accupass等五家團隊代表，都將參與本次的新創發表會活動，暢談作品概念及泛音樂產業的應用，促進產業交流。

2018GMA金曲國際音樂節6月20日到6月22日在台北寒舍艾美酒店登場，系列活動包括「國際論壇」、「商務交流會」、「商展交易中心」及「展示活動」、「新創發表會」；「售票演唱會」則在Neo Studio與大家同歡，另外「金曲星聲代」將於6月23日下午2點在新光三越香堤大道廣場演出。更多活動詳情，請上活動官網（http://gma.tavis.tw/gm29/index.htm）查詢。

(旺報 )

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