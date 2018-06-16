立委質疑申請教部補助支付房租給侯友宜 文大：汙衊校譽

2018年06月16日 22:32 旺報 李侑珊

針對國民黨新北市長參選人侯友宜近來遭指涉及文大宿舍疑雲，且有立委質疑，校方以教育部補助款支付租金給侯，文大今(16)日晚間發布聲明，表示強烈抗議，強調來自教育部的補助款項，皆通過既定計畫項目及核銷機制，不允許大學挪作支付宿舍租金使用，此類說法已汙衊文大校譽，並且對文大與教育部均不公平。

針對有立委指控，文大與又昱實業簽訂大群館宿舍租約相關質疑，文大表示，關於租約上載明「宿舍」是否違反土地分區使用規定疑議，文大於簽約當時，依據建物使用執照載明「集合住宅」，認定可供宿舍使用。

文大指出，自民國100年8月文大承租起，政府相關單位從未曾行文給文大，也就是未曾要求，不能承租大群館供作宿舍使用。甚且，民國101年12月12日，文大於接受都發局指正後，立即安排專業機構檢查並據實申報迄今；同時，文大也依相關規定，向教育部申報宿舍床位總量管制在案。

文大強調，校方自始至終，均依據政府相關單位規定及指示辦理，並據實申報，迄今從未接獲任何政府單位來函指大群館不能作為學生宿舍使用。

至於租約否公平、租金是否過高問題，文大強調，須說明的是，當時文大附近並無類似大群館規模的民間集合住宅，並且因為境外生來台就讀等原因，致有提供住宿之迫切需求。為保障學生住宿權益，因此與業主簽訂相關租約。

由於目前時空環境不同，為爭取學校和學生的最佳權益，文大希望業主能研議是否更改部分合約內容，以保障學生及校方權益。文大將本於以降低學生負擔為最優先考量，與業主積極協商。

(旺報 )