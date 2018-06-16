韓職》王維中回穩！7局失1分率NC恐龍五連勝

王維中再繳好投，相隔近一個月再進帳勝投。(截自NC恐龍臉書)

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中時電子報

效力韓國職棒NC恐龍的王維中近期陷「勝投荒」，勝投數停在4場近一個月，今(16日)對戰KT巫師，他力拚111球繳7局失1分好投，這次打線總算幫忙，7下突破1比1平手僵局，單局攻進3分，助王維中取得勝投資格，終場NC恐龍5比1贏球，取得五連勝，王維中進帳本季第5勝。

王維中這場威風八面，整場僅被打3支零星安打，比較大的危機出現在2上；該局他2保送走在前，陷無人出局一二壘有人危機，接著遭KT洋將小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)安打狙擊，失掉第1分。不過，王維中及時回穩，連續解決KT的7到9棒，度過亂流。

隨後王維中僅4上和6上被攻佔得點圈，沒再讓KT有機會得分，用111球投完7局。隊友也以火力援護王維中，3下追平比分；7下由7棒金星旭的安打開啟攻勢，接著金星旭靠投手犯規上二壘，8棒李相浩觸擊，護送跑者上三壘，自己也趁著野手選擇跑上一壘。

NC恐龍製造打好得分契機，儘管9棒代打的崔俊蓆，打出投手前滾地球，導致三壘跑者被刺殺，不過一二壘有人時，1棒的朴珉宇敲出左外野安打、2棒盧珍赫補上二壘打，攜手替球隊打進2分；3棒的羅成範雖沒打出安打，但打出內野滾地球，也助NC恐龍進帳1分。

NC恐龍單局3分，讓王維中取得勝投資格，隨後也決定換投。王維中連續2場投滿7局，被打3安失1分，飆出韓職生涯新高的7K，另有2保送。NC後援投手帶著4分領先優勢，很爭氣的力保不失，順利守住勝果，延續球隊連勝氣勢；王維中繼5月18日後，再度進帳勝投。

(中時電子報)

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