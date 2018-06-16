世足人物》拄拐杖都要到 塔巴雷斯抱病激勵烏拉圭

罹患怪病的烏拉圭主帥塔巴雷斯，只能拄枴杖咬牙領軍。(美聯社)

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中時電子報

相較於埃及主帥庫珀整場比賽都在場邊激動奔跑，罹患罕見疾病的烏拉圭72歲老教頭塔巴雷斯，卻只能靜坐板凳席，直到第89分鐘，吉曼奈茲頭槌破網，塔巴雷斯總算站起身來，緩緩拄著枴杖走到場邊，給予子弟兵最真誠鼓勵！

塔巴雷斯是今年世足賽32強教練當中年紀最老的，也是本屆世足賽中，以教練身分參加世足賽次數最多的人，他在2016年罹患一種叫做吉巴氏綜合症的怪病，造成他肌肉萎縮，神經系統紊亂，就連說話時，嘴巴也變歪斜。

實際上，塔巴雷斯在去年世足賽南美區預賽，大部分時間都坐在輪椅上面執教，當時他的雙腳無法站立，看來似乎不適合繼續執教，可是烏拉圭足協從未考慮過更換主帥，反而是幫他訂製一台輪椅車，方便讓他在場邊繼續執教。

「我沒有感受任何疼痛，只是因為神經壓迫，造成我行動上一些障礙，特別是在行走時，」倔強不願承認自己罹患怪病的塔巴雷斯說，「現在我只使用1根拐杖，有時地面比較平坦的時候，我也可以不使用柺杖行走。」

烏拉圭球迷都稱呼塔巴雷斯為「老師」，事實上他也當過國小老師，他首次在世足賽擔任烏拉圭主教是1990年，隨後轉到世界各地職業球隊執教，直到2006年世足賽才重新擔任烏拉圭國家隊主帥，一路擔任烏拉圭教頭至今。

其實以塔巴雷斯現在的身體狀態，確實不太適合續任烏拉圭主帥，他也可以選擇退休專心養病，但他沒這樣做，反而帶著怪病繼續執教，因為只要「老師」在的一天，烏拉圭球員就有續拚的勇氣，不到最後一刻決不放棄！

(中時電子報)

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