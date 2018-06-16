美髮業者米蘭時尚髮型團隊 手藝揚名馬來西亞

2018年06月16日 22:31 中時 曹婷婷

米蘭創意總監王藝樺分享技術精髓，現場爆滿。(米蘭時尚髮型業者提供)

米蘭時尚髮型總裁許漢宗分享如何建構冠軍團隊。(米蘭時尚髮型業者提供)

台南在地連鎖品牌米蘭時尚髮型總裁許漢宗日前率團隊遠赴馬來西亞分享「翻轉沙龍經營的世代&建構我和我的夢幻冠軍團隊」，並現場秀出燙髮精湛手藝，締造場場爆滿紀錄，創意總監王藝樺與教育老師蔡宜廷透過巧手，將高度受損髮質模特兒完美變髮，當場引來馬國美髮業者驚呼連連，「台灣美髮技術好厲害！」

「美髮業不該侷限本土，我心中有一個夢想，要將夥伴推上國際舞台！」許漢宗表示，公司團隊立足台灣，但致力於與國際接軌，除了引進義大利師資至團隊教學並與大陸美髮業交流，去年也代表台灣參加菲律賓加盟展。此次獲得馬來西亞美髮學院邀請前往交流，分享歷年來的營運經驗。

許漢宗說，此行帶領米蘭時尚髮型教育團隊夥伴發表微整型燙髮技術，立即獲得馬來西亞chapter one academy第一章美髮學院邀約，雙方敲定8月份將開設更深入的美髮專業課程，輸出台灣引以為傲的技術。

許漢宗提到，以往這類型相關課程，皆由資深美髮前輩所開設，此次米蘭時尚髮型的經管經驗與技術課程能獲得馬來西亞業者青睞，更是對團隊的一種鼓勵，實現了他一心想要將夥伴推上國際舞台的夢想。

10月課程屆時將有3天安排馬國學員親自走訪台灣、欣賞台南之美，也堪稱是美髮業成功的「新南向成績單」。

馬來西亞chapter one academy第一章美髮學院院長David Barber Trim 表示，此次邀請到台南米蘭時尚髮型到吉隆坡與檳城舉辦分享會，他感到很榮幸，尤其，最讓他感到佩服與印象深刻的，是米蘭創意總監王藝樺在舞台的自信與技術純熟度，「再難搞的髮質，經由她的巧手都能變成女神。」

(中時 )