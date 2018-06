《我的夢幻婚紗》主持人藍迪訪台 挑戰棕葉婚紗設計

2018年06月16日 22:24 旺報 廖慧娟

藍迪.菲諾利(右)與粉絲大合照。(TLC提供)

有婚紗界「時尚教父」之稱的美國時尚大師藍迪‧菲諾利,主持的《我的夢幻婚紗》幫助無數女性找到展現新娘美又不超出預算的夢幻婚紗,也是TLC旅遊生活頻道的當紅節目之一,在台灣十分受歡迎,全新一季7月6日起,每周五晚上10點到12點播出。

今年TLC歡度15周年,特地邀請藍迪來台,今天(6月16日)現身台北華山文創園區,為台灣女性提供挑選婚紗的建議。活動現場聚集超過百名身穿白紗的女性,就是為了親眼一睹時尚教父的魅力!藍迪從中挑選1名即將結婚的幸運粉絲Ivy現場大改造,為她穿搭美國婚禮必備的「有舊,有新,有借,有藍」的傳統4項配件,他還特別向台下粉絲「借」物,大家紛紛從身上掏出各種物品,提供藍迪選用,現場笑聲不斷。

Discovery內容發行部資深總監馬艷華表示:「今年是TLC 15歲的生日,TLC陪伴台灣觀眾度過許多人生重要階段,從一個從對夢幻婚紗有憧憬的少女,到現在走入家庭成為人母,帶著女兒一起收看節目,而今天藍迪從電視螢幕來到眼前,真的是藍迪送給台灣TLC 15周年最棒的生日禮物!」

馬艷華還爆料,當初藍迪是拒絕《我的夢幻婚紗》的主持工作:「2008年TLC一開始找藍迪主持《我的夢幻婚紗》時,藍迪毫不猶豫地拒絕了,他說他不看實境節目;直到有一天,一位身材微胖、苦惱找不到適合婚紗的新娘走進店裡,他發覺自己身負重任,身為一位專業的時尚總監,他絕不能讓新娘失望,現在藍迪每年為1萬5000名新娘化解婚紗危機,就是希望讓每位新娘都能帶著自信Say Yes To The Dress!」

首次在台灣過端午節慶的藍迪,今天第一次品嘗肉粽,直呼「好好吃」。由於藍迪經常有奇妙的點子,搞定意志搖擺不定的新娘,因此,今天現場也來了場「粽葉」婚紗考題;只見藍迪臨危不亂,順手一折,將粽葉點綴腰間、鋪在裙襬做裝飾,俐落完成最具時尚創意造型的台式婚紗,讓現場粉絲目瞪口呆、大呼過癮!

(旺報 )