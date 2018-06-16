美媒：俄Su-35已發展出完勝美F-22密技

美軍第5代隱形戰機F-22猛禽。（圖／美國空軍)

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中時電子報
美F-22與俄頂尖戰機對抗屈居下風

美媒《國家利益》雜誌最近一篇文章透露，未來美國空軍主力機種F-22猛禽戰機在電子作戰系統上有先天缺陷，使得俄羅斯的主力戰機Su-35得以趁虛而入，在實戰中構畫特定方式擊落F-22。

俄羅斯空軍4.5代遠程重型戰機Su-35。（圖／美聯社）

《國家利益》的作者阿奇博爾德(David Archibald)在文章中說，F-22猛禽戰鬥機有許多薄弱的地方。其中包括它沒有紅外線搜索和根據發動機熱度來追蹤敵方戰機的系統，此種熱追蹤系統在F-14雄貓戰機是內建裝置，在F-18黃蜂戰機則是可選用的外掛作戰莢艙。此外，F-22猛禽戰鬥機沒有配備側面掃描雷達，因此不能跟蹤敵方所有導彈的移動。

阿奇博爾德強調，這些不足之處與F-22早期階段的設計有關。

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文章指出，1981年美國空軍與通用公司、麥克唐納．道格拉斯公司簽約，訂定了新式戰鬥機機型的初始設計合同，5年後兩家公司的工作團隊開始就飛機的初步設計定案。

按照洛克希德領導的一個工作團隊計劃，航空電子設備全部設計總花費高達160億美元。而1989年當兩個工作隊設計完F-22的初始樣式時，美國空軍卻把配備在F-22猛禽戰鬥機上的所有電戰系統成本限制在900萬美元以內，由於價格限制，幾家公司決定放棄部份電子設備和作戰系統。

文章強調說，美國空軍當時沒有給出明確的指示將要放棄那些系統，而洛克希德公司和領導另外一個工作隊的諾斯羅普公司從價格和質量比方面做出了他們認為最佳的決定，導致F-22猛禽戰機在電子作戰系統上出現致命的缺陷。

(中時電子報)

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文章來源：Russia's Su-35 Might Have a Secret Way to Shoot Down an F-22 Raptor

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