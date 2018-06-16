世足花絮》超吸金！陸80後球迷帶動俄進帳150億

中國遊客戴著宮廷頭飾，精心打扮前往俄羅斯莫斯科觀看比賽。(圖/中新社)

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中時電子報

中國球迷聚集在莫斯科球場外合照。(圖/新華社)

俄羅斯世界盃足球賽才剛剛拉開序幕，全世界的球迷蜂擁至俄羅斯比賽現場，看各國國腳踢球。根據攜程網最新發布的《2018世界盃俄羅斯旅遊消費報告》顯示，比賽期間預計有10萬中國遊客赴俄旅遊，以平均每人花費3萬人民幣來計算，將為俄羅斯帶來超過30萬人民幣(約新台幣150億元)的收入。

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其中，根據攜程網訂購機票的資料顯示，出國看球的球迷中，以70後和80後為主力。另外，80後和90後球迷也都到了具有一定經濟基礎的年紀，加上他們比上一代人更有行動力，因此本屆世界盃足球賽出現大批中國球迷到場加油！

《界面新聞》報導說，上海、北京、成都、重慶、昆明、西安、廣州、深圳、南京和武漢等地，是比賽期間前往俄羅斯旅遊遊客最多的城市。其中，昆明的赴俄遊客成長還飆到超過20倍，相當驚人。

另以大陸各省份旅遊消費分析，遊客觀賽期間，消費最高的依序是廣東、河北、福建、廣西、北京、貴州、上海、河南、重慶和新疆。廣東和河北的球迷相較於北京和上海的民眾出手更加闊綽！

攜程網的訂購平台上，在世足賽期間的訂單成長達100%。遊客的消費能力也比普通團體高，攜程往報告數據指出，世界盃旅遊團團費加上門票和當地開銷，平均每位中國遊客大約花費超過3萬人民幣。以總人數10萬遊客計算的話，將為俄羅斯帶來30億人民幣的觀光收益。

(中時電子報)

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