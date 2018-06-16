英文被嫌爛！Lulu虛心接受感謝艾力克斯急救援

2018年06月16日 22:56 中時 蕭雅玲

Lulu今（16日）出席活動被問到日前在電影《蟻人2》首映會上，搭檔來艾力克斯接下主持棒，她表示，第一次主持大型公開活動，又是全英文，首映會上不但要訪問好萊塢明星、導演，還要用英文串場，以往雖然有接過外商的尾牙場時也有用過英文，但都是簡單的對談，「但全英文的活動，在台上有手卡也沒有用！」畢竟英文不是自己的母語，加上艾力克斯從小就住在美國，說得一口流利的英文，相較之下自己的英文整個遜掉，還因此被網友酸她英文不佳！

她表示，紅毯主持蠻難的，因為首映暖場時間很久，旁邊又有個艾力克斯，當初是因為有他才敢接，「因為我自己英文沒那麼好，就是得靠他，也因為他英文太好了，是優點也是缺點，我在旁邊就會顯得我英文很爛。」對此她也自嘲，可能得安排1年或6個月去美國學英文吧！

她感性謝謝艾力克斯的急救援，活動才能順利進行下去，像當天活動很混亂，加上自己很緊張，所以腦袋很混亂，內心發現時只能趕快補過來。而當天首映會上伊凡潔琳在台上糾正她是woman而不是girl，Lulu表示當下不解她的美式幽默，有點搞不懂，她認為可能是文化差異，加上母語不是英文，只能停留在中文邏輯，這時很需要艾力克斯神來化解當下的尷尬。

事後艾力克斯也建議她，可以到美國進修語言學校半年，肯定會進步神速，她表示遭受這次衝擊，的確有想要把語言學好，「應該直接先找個英文家教，以1對1的方式，來加強自己的英文。」

(中時 )