檢察官說法》避免死後子女官司打不完 檢察官教你遺囑怎麼寫

2018年06月17日 00:02 中時電子報 吳佩珊 台灣司法人權進步協會、編輯/

長榮集團創辦人暨首任總裁張榮發在2016年1月20日辭世，享壽90歲，生前預立遺囑，安排存款、股票及不動產由四子張國煒單獨繼承之外，也指定張國煒接任長榮集團總裁。然對於遺囑內容，大房子女卻不認，之後引發一連串遺產繼承風暴，官司現在還在法院審理中。而要如何寫一份合法的其遺囑其實在《民法繼承篇》裡就有相關規定，而遺囑分為很多種類，最常見的方式還是自書遺囑。士林地檢署檢察官翁偉倫則說明自書遺囑的方式需有以下的程序：

1.一定要全程自己書寫

依照現在電腦社會，用打字的方式在法律上應當也是會被允許的。撰寫完畢之後，記得一定要書寫當時的年、月、日，再來就是要簽名。記得不能用蓋章的方式，因為用簽名才能代表是你個人在有意識狀態下所撰寫的遺囑。

2.修改內容須清楚註明

遺囑寫完後，過了幾年或是幾個月，發現「當時的意旨好像跟我現在的想法不太一樣」的時候，該怎麼處理呢？

如果想要修改內容，必須要在原來的遺囑上面，註明修改的地方，以及增減的字數，再來就是修改的日期，並在修改之處親自簽名。這樣才不會造成日後的爭議。

無法自書遺囑時，該怎麼辦?

如果立遺囑人重病在床，或是在加護病房，沒有力氣提筆寫字的話，該怎麼處理呢？

《民法繼承篇》有規定關於口授遺囑的方式。口授遺囑就是由要立遺囑人用口述的方式進行，要有兩位見證人在場，其中一位見證人可以幫他代寫口述意旨，並寫上日期，再由兩位見證人簽名。改用錄音方式時，也要由兩位見證人簽名、寫上日期，然後把錄音帶封存起來。

一定要切記，口授遺囑最重要的規定就是，當立遺囑人康復出院之後，已經健康到可以書寫遺囑，不能寫遺囑的情況已經消失的時候，一定要在三個月內改為其他的遺囑方式，例如自書遺囑，否則口授遺囑的效力就會失效。

★幸福小提醒

重點1：自書遺囑一定要由本人親筆完成。

重點2：自書遺囑修改，一定要記明年月日，並親筆簽名。

重點3：無法字書遺囑時，可用口述遺囑替代。

(中時電子報)