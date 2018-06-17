《全球星期人物》理不清的曖昧 金正恩神秘「前女友」玄松月

2018年06月17日 08:11 中時電子報 李靖棠

一向給外人極大神秘感的北韓，近一年以來，隨著金正恩（Kim Jong Un）頻頻向國際社會「示好」，也讓愈來愈多北韓的高層官員，得以令我們一窺其真面目。不過，政治上仍處於保守的北韓，決策圈的女性官員本來就是少數，除其妹妹金與正（Kim Yo Jong）之外，有另一位女性也成為各方關注的嬌點。她就是素有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團（Moranbong Band）團長、外傳是「前女友」身份的玄松月（Hyon Song Wol）。

現年約45歲的玄松月，是北韓國內90年代紅極一時的歌手，也是兩大樂團- 牡丹峰和三池淵樂團的團長。但由於資訊封閉且長年未有交流，外界對於玄松月的實際生平和經歷認知甚少。只知道她畢業於平壤音樂大學，畢業後加入王在山輕音樂團，以一首《將軍與水兵》一炮而紅，成為北韓國內家喻戶曉的女歌手之一，曾有中文媒體稱她為「北韓鄧麗君」。

先前出訪板門店商議公演事宜的玄松月（圖左）。（圖/南韓統一部/美聯社）

2007年轉投牡丹峰樂團，轉為管理職而逐漸淡出舞台，不過她仍因貢獻良多，而獲得國家功勳演員稱號。南韓媒體一直以來都認為，玄松月曾是金正恩的緋聞女友，但不少研究北韓的專家，卻對於這段相差10多歲的「戀情」，仍保持懷疑的態度。也因為這段「神秘」戀情，讓玄松月一度被誤傳違背指令而遭處決，後經「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）和朝中社（KCNA）澄清，又讓她「死而復生」。

2015年底率樂團訪問北京的團長玄松月（圖中央），如今已被提拔為勞動黨中央候補委員。（圖/新華社）

雖然只露出了頭部，但傳為金正恩前女友、北韓牡丹峰樂團團長玄松月（圖左後方）意外成為二次板門店會談的「嬌點」。（圖/美聯社/南韓統一部）

2015年曾率牡丹峰樂團前往北京，本欲開始首次出國演出，卻在演出前夕，傳出因中朝兩國對於核試爆的問題產生爭執，玄松月片面取消公演而返回平壤。但也因為此次的訪問，讓不少媒體能捕捉到這位神秘歌手的廬山真面目。隨著金正恩掌權，玄松月也和其妹妹金與正一同，在去年北韓勞動黨（Workers Party）第七屆中央會議上，正式被提拔為候補委員，顯現她們受重視的程度。

2015年前往北京，準備進行首度海外演出的北韓牡丹峰樂團樂手們。（圖/中新社）

而當南韓舉辦平昌冬奧之際，在首爾邀請下，玄松月再次帶著樂團南下，展開睽違多年的文化交流。也因為這場公演，讓玄松月一度成為南韓媒體大肆報導的對象，也從那刻開始，北韓對外交流的各種會議上，都能看見她的身影，就連剛剛落幕的新加坡川金會也不例外。並未帶正宮夫人李雪主（Ri Sol Ju）出席的金正恩，卻讓玄松月隨行、這個安排也讓不少韓國媒體感到相當意外。

在平昌冬奧開幕前，前往江陵體育館查看現場的玄松月。（圖/美聯社）

玄松月（圖右下）出席與南韓文化部在板門店的會議。（圖/美聯社/南韓統一部）

隨然北韓逐步「開放」與外界接觸，作為文化和藝術代表之一的玄松月，勢必將還有機會，出現在世界任何一個角落的公演上，至於她與金正恩的真實關係，也許永遠不為人知。

(中時電子報)