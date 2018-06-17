【慾海專欄】AV Action！

2018年06月17日 00:01 中時電子報 吳品瑤 編輯 潘朵啦娛樂總經理許瓈元、編輯

AV業界向來奉行一條真理：A片人人看過，但A片現場可就只有「行內人」才有緣見過！要知道日本A片現場一向保密到家，非專業人士想要闖入可是比法拉利姐唱對key還難說！而且其保安程度遠比我阿帕契營區要嚴格許多，絕對不是你我可隨意插腰、拍照或打卡的地方。因此，能知片場秘辛和箇中三昧的通常非資深從業人員莫屬，偏偏直擊現場就跟人性本犯賤一般，日本片商管得越緊粉絲們就越想找縫鑽，於是坊間開始出現一堆打著「帶你前進AV現場」的私募旅行團，後來連正港旅行社都下海湊熱鬧，只是喊聲的人多，真正能看到女優喊的卻少之又少，與其花冤枉錢被騙去倉庫空景自拍自爽，不如紙上一遊帶你看看A片究竟是如何從無到有！

一般來講，你D槽內所存放的謎片多半可分為攝影棚及外景兩種拍攝情境。攝影棚泛指在室內拍攝，有些是真的在專業攝影棚內完成，但由於日本成人產業現正面臨著與我國綜藝一哥口中「巧婦難為無米之炊」的相同製作困境，因此在預算、人手皆不足的情形下，越來越多的A片拍攝是租用所謂的「House Studio」也就是「私宅攝影棚」來進行。

尤其在日本經濟泡沫化之後，許多市區空屋或獨棟豪宅都會改裝成「House Studio」來賺取出租費，選擇性頗多，加上「House Studio」通常會提供一整層室內空景，讓工作人員利用現成傢俱或自行佈置來進行拍攝，無怪乎AV片商會選擇「House Studio」而非搭建場地，除了省錢之外自然也和拍攝天數有關，A片平均一天之內就能攝(射)完收工，不像電影一拍就是好幾個月，怎麼算都是可日租的「House Studio」最為划算。另外，比較有製作預算的大型片商也會把大樓中的一戶長期租下來當專用攝影棚，只要拍攝到同一系列作品時就能反覆利用，總比自地自建要省錢多，但也有更摳門的小成本製作乾脆整隊拉到汽車旅館內來個速戰速決，畢竟看遍天下A片，心中只剩女神，誰還會記得女優身旁的那張茶几長得是圓還是方？

選擇好拍攝場所後，多數通告時間從早上七點開始，演出者和工作人員會先約定在東京某地集合後前往「House Studio」，拍攝前導演或現場人員會和女優溝通今天的流程和演出內容，這時基本上就是個「照妖鏡」大考驗，運氣不好的AV導演很容易在此時崩潰，原因就跟XX直播上的照騙女神大崩壞一樣，與宣傳照落差甚大的女優大有人在，但還有一種情況比「照妖鏡」更慘，業界行話稱為「女優が飛んだ」(女優飛了)，也就是該出現的女優人間蒸發，事務所遍尋不著，此時只能緊急CALL來在牛棚內熱身許久的遞補女優上場或直接就地解散。

通常，一陣雞飛狗跳後，等搞定女主角妝髮都已經接近中午，趁著劇組放飯前會先抽空拍攝DVD封面照，女優從著衣一路拍到三點解放，偶爾還會視需要請男優下場擺擺POSE，可謂上場肉搏前的基本熱身。平面拍攝完成後，就是一天內最開心的放飯時間！中午用餐多半會叫攝影棚附近的餐廳外送，菜單則是先前在同一場地拍攝的各家片商工作人員留下來的，有良心一點的場記還會協助標註哪家好吃，讓同業不至於踩到地雷，至於便當口味則是依女優喜好為主，誰叫AV王國內女王最大。

用過午餐兩點正式Action！Action時全體工作人員都會忙碌起來，但所謂地「全體」，大型片商也不過就10人左右，小型片商甚至低到3到6個人，導演兼任攝影師更是常有的事，最常見的劇組多控制在4人上下，包括：導演兼攝影師、平面照攝影師、化妝師及AD（助理導演，其實跟打雜的差不多）。至於男優在哪？男優根本沒人管(笑)，通告時間到了男優會自動出現在攝影棚內，到達後先做洗澡準備，接下來就是提槍上陣一陣交纏結束後再默默退場回家。

各位不用替男優的尊嚴感到難過，畢竟AV這行完全是以女優為世界中心的說法一點也不為過，就算女優在拍攝現場提出任何不合理的要求，為了讓她們能保持愉悅心情不斷地製造高潮，工作人員也會選擇盡量配合，至於拍攝完畢後團隊偶爾還會一起找間居酒屋舉辦慶功宴(ㄟ？到底要慶甚麼功？)，不過這樣的機會並不太多，因為小牌女優結束拍攝後還要趕去風俗店(酒店)兼差，大牌女優則是隔天一早七點又要開始起手式，原來，這就是陪伴我們長大的AV幕後一日。

(中時電子報)