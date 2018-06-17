律師說法》在台灣和解離婚後 能單獨到大陸登記離婚嗎？

2018年06月17日 00:02 中時電子報 張達智 文／580法律網、編輯／

相愛容易相處難，更何況是跨界婚姻。就算婚姻雙方都是台灣人，都可能因為生長環境不同，而有風俗、文化、生活習慣的差異，更何況是跨界或跨國婚姻了，本文先介紹「在台灣起訴離婚，勝訴或和解後，一方能單獨到大陸登記離婚嗎？」的程序問題。

成鼎律師事務所梁維珊律師解答：

離婚訴訟 要走這些程序

在婚姻雙方都是臺灣人的前提下，一方對他方提起離婚訴訟，依據臺灣家事事件法的規定，會先在法院的調解室進行調解，由家事專門的調解委員先進行調解，如果雙方就離婚、子女監護、探視及剩餘財產分配請求等等有共識，則會做成調解筆錄，調解筆錄內容會經過家事法院法官的確認，有的家事法官會親自到場與雙方當事人確認，然後現場印製筆錄，讓雙方當事人簽名，在簽名的當下，雙方即刻發生離婚的效力。

協議離婚 簽字還不算離婚 要登記才生效

這與協議離婚的最大差異，就是協議離婚需要雙方當事人完成離婚協議書的簽署後，還要找二個證人簽名，最後雙方還要一起到戶政事務所辦理離婚，簡單來說，協議離婚只要有一方在辦理登記離婚前反悔，就沒有發生離婚的效力。然而法院的調解離婚、法庭上和解離婚，在雙方簽名時，不待登記，即刻發生離婚的效力，至於法院判決離婚，還要等到判決確定為止（嚴格來說可以一路訴訟到最高法院，會耗費非常多訴訟時間與訴訟成本）。

如果一方是大陸地區人民？

那麼問題來了，如果夫妻之一方為大陸地區人民，他方為臺灣地區人民，離婚的效力在兩岸又有何不同呢？

在臺灣起訴，且雙方達成調解離婚、庭上和解離婚或離婚勝訴確定判決，不用等到登記，馬上就發生離婚效力，任一方只要拿著調解筆錄、和解筆錄、離婚勝訴確定判決到戶政事務所，就可以單方面登記離婚，這個效果跟臺灣人告臺灣人離婚是一樣的。

但是如果雙方在大陸有領證（結婚證）的婚姻，不會因為臺灣法院的調解、和解或確定判決，而直接對大陸的婚姻發生離婚的效力！也就是說，無法單方面持臺灣的調解筆錄、和解筆錄或確定判決，到大陸戶政機關辦理離婚登記。

依據大陸地區最新頒佈的「最高人民法院關於認可和執行臺灣地區法院民事判決的規定」（最新規定頒佈時間2015年6月29日）明文規定，臺灣地區法院民事判決的當事人可以根據本規定，作為申請人向人民法院申請認可和執行臺灣地區有關法院民事判決。而該規定中所謂之臺灣地區民事法院判決，包括臺灣地區法院作出的生效民事判決、裁定、和解筆錄、調解筆錄、支付命令等。

簡單來說，在臺灣起訴離婚後，不論取得調解筆錄、和解筆錄或離婚確定判決，還要再向大陸地區當地法院提出許可執行之訴，而在提起許可執行之訴前，在臺灣尚須準備戶籍謄本、離婚調解裁定或判決及其確定證明、身分證正本及印章、經公證之離婚事實宣示書等，整個程序是相當複雜耗時的。

結論

●在台灣提離婚訴訟，要先到法院調解

●調解成立，馬上發生離婚效力

●調解不成立，就看法官准不准雙方離婚

●如果夫妻倆自己寫離婚協議書，要到戶政事務所登記才算離婚（登記前反悔，即使簽字了還不算離婚）

●如果一方是大陸地區人民，在台灣的離婚程序跟台灣人相同

●如果雙方在大陸有領結婚證，要拿台灣的判決、調解筆錄等，向大陸的法院申請許可，才能解除雙方在大陸的婚姻

(中時電子報)