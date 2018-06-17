吳建豪傳發2信求離婚 昔吐初夜對象「不是我愛的人」

2018年06月17日 00:01 中時電子報 蔡曉婷

吳建豪5年前風光迎娶新加坡百億千金石貞善（Arissa），成為豪門女婿，曾鬆口是情場浪子的吳建豪，婚前因宗教信仰回頭守貞5年，2010年他受訪坦言17歲時不懂事，初夜對象竟是獻給「不是我愛的人」，坦言後悔。

吳建豪5年前和Arissa結婚。（圖／中時資料照片）

吳建豪2013年結婚成為人夫，隔年卻和百億嬌妻Arissa在網上鬧翻，Arissa控他「虛偽」，他則要老婆「管好舌頭」。近日Arissa密友受訪，除了爆料吳建豪連寄兩封離婚協議書，又批他去年情人節受訪稱會送老婆禮物，私下卻打給Arissa想先套好招，吳建豪則透過公司澄清婚姻是兩人之間的事，「相信時間會證明一切」。

徐若瑄和吳建豪的雙V戀傳了3年多。（圖／中時資料照片）

徐若瑄與吳建豪緋聞正盛時曾互送花籃祝賀。（圖／中時資料照片）

吳建豪2007年受洗成基督徒，隔年簽下「守貞卡」，2010年接受《蘋果日報》專訪時被問與徐若瑄長達3年的「雙V戀」緋聞，鬆口和舊愛分開後交過一個女友，憶及過往情史，他認總共交過6個女朋友，17歲陷入初戀，同年也獻出初夜，但發生關係對象卻不是初戀女友。

回憶過往輕狂情史，吳建豪承認當下喝了酒，才和朋友意亂情迷，說：「到我結婚後我還是會後悔」，他之後便為了Arissa改過、守貞，但結婚隔年夫妻倆感情就出狀況，如今又被爆疑似醞釀離婚中，令看好兩人婚姻的粉絲十分感嘆。

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(中時電子報)