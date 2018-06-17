事情大條了！《航海王》作者開錯玩笑 引爆日網友怒火嗆抵制

航海王因作者開錯玩笑，遭到日網友痛罵抵制 (圖／翻攝自東立)

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中時電子報

日本國民動漫《航海王》(舊譯：海賊王)紅遍全世界，漫畫在全球累積銷售量超過4億本，可說是無人不知無人不曉。但近日作者尾田榮一郎卻開錯了一個玩笑，瞬間燒遍日本網路，網友們怒火止不住，揚言要抵制《航海王》。

事件起因在於最新單行本89集中，尾田於封面摺頁「作者的話」中寫了兩段話，「人們吃飯時，盤子上時常會留有最後一塊炸雞不敢夾，我把它命名為橫井軍曹」、「橫井軍曹還留在那，快點來人把它夾走讓戰爭結束吧！」，還配了一張日本兵的圖片。

此段看似幽默的話語引起軒然大波，原因在於「橫井軍曹」指的是二次世界大戰中一名日本兵，名叫橫井庄一。橫井在二戰最後在關島與美軍決戰時，身邊的人已經全部死光，但他仍「決死不降」，一路奮戰，最後退到了叢林中，就這樣在叢林獨自生活了28年，始終不知道戰爭早已結束，直到1972年才被當地獵人發現，接回日本。

不少日本網友看到後非常氣憤，認為尾田不該拿一個浴血奮戰至最後仍不願投降、28年後才重見光明的軍人開玩笑，根本就是地獄哽、造口業，揚言抵制《航海王》到底。

尾田本人似乎也知道事情大條，趕緊公開道歉，集英社也趕緊跟著道歉，幫尾田滅火，但依舊無法止住日本網友的怒火。

(中時電子報)

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