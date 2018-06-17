婚前1個月準岳母拿這張要他簽 他傻眼求救：這婚該結嗎？

岳母的離譜契約讓男網友看完都傻了 (示意圖／電視劇《幸福媳婦成長記》劇照、CFP)

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中時電子報
離婚宴剩一個月，準岳母卻突然拿離譜契約要男方簽，讓他嚇得上網求問該怎麼辦 (圖／翻攝自臉書「靠北女友」)

結婚本該開開心心，但許多準夫妻們往往因為雙方家庭的因素，鬧到最後婚結不成還反目成仇。一名網友在臉書「靠北女友」上PO文表示，離婚裡只剩一個月時，準岳母突然拿了一張紙要他簽字，但他一看內容差點沒昏倒，直說「我是遇到詐騙集團了？」

男網友表示剩一個月就要結婚，他去女友家作客吃飯後，正準備要洗碗時，準岳母突然找他，然後拿了一張彩色的「婚後財產同意契約」要他簽字。內容是：

1.婚後男方同意每個月拿2萬孝敬女方父母

2.買房要夫妻共有，但房貸男方全數負責

3.如果離婚房子歸女方所有，男方必須無條件放棄所有權

男網友說他看完後腦袋一片空白，只好先回：「給我點時間考慮」，準岳母則得寸進尺說：「沒關係，等主桌的時候我會讓主證人用正式書面給你」，後面補一句：「我知道你很不舒服，但我更怕女兒遇到不負責任的男人」。

男網友上網求救，表示喜帖、喜餅、場地與車輛一切都準備就緒，現在對方突然來這手，是在拍八點檔肥皂劇？還是遇到詐騙集團。並說如果結婚當天真的叫我簽，我保證在30桌面前撕給妳老母看。

網友看到後紛紛說：「你遇到仙人跳了」、「這應該是地下錢莊吧」、「這個不叫結婚，叫做簽本票」、「我覺得你現在放手會比較好」、「你脾氣真好，是我就當場嗆爆岳母了」。

(中時電子報)

事情大條了！《航海王》作者開錯…

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