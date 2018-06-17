【影】世足人物》是足球員也是導演 冰島門將想拚奧斯卡！

2018年06月17日 00:42 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

冰島足球隊世界盃處女秀，就爆冷踢和南美勁旅阿根廷，守門員霍多森（Hannes Halldorsson）擋下梅西12碼罰球的出色表現，讓他受到球迷注意，事實上他除了踢足球，還是個導演，半個月前在冰島播出的可口可樂世界盃廣告，就是他執導的作品。

霍多森來自冰島首都雷克雅維克附近的郊區，從小就很喜歡足球，他曾說過自己房間貼著世足賽海報，每晚都會看著海報入睡，因為偶像是義大利知名門將布馮（Gianluigi Buffon）而想當守門員，只是沒有機會接受正規訓練，因此開始自學，主要是自己朝牆壁踢球，然後試圖擋住彈回來的球，後來參加球隊測試被拒絕，他一度猶豫是否該放棄足球，但是父親說服他繼續嘗試，經過長時間努力，終於在2011年完成個人第一場國際賽。

不只足球，霍多森也很熱愛執導影片，而他的收入主要也來自導演這份工作， 電影網站IMDB還有他的介紹專頁，指出他導演過一部迷你電視劇跟紀錄片，並收到飲料大廠邀請他拍攝廣告，影片一放上影音網站，不到兩天就有超過2百萬點閱率。

冰島門將霍多森多才多藝，不但是足球好手，也是導演，執導過迷你電視影集、紀錄片及廣告。

霍多森已經34歲了，的球員生涯已經進入倒數，今年俄羅斯世界盃後打算高掛球鞋，他說，未來會繼續導演工作，而且想拍一支發生在冰島、充滿神秘力量的驚悚片，希望未來有機會登上奧斯卡頒獎典禮。

(中時電子報)