世足人物》梅西也是人 前鋒阿圭羅：我們挺他！

2018年06月17日 01:24 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

冰島門將霍多森撲出梅西的12碼罰球。（路透）

阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）16日在俄羅斯世足賽首戰，全場共計11次射門，卻都沒能踢開冰島大門，包括第64分鐘操刀12碼球，竟被門將霍多森（Hannes Por Halldorsson）擋出，讓阿根廷遭1比1逼和。前鋒阿圭羅（Sergio Aguero）賽後表示，梅西畢竟也是人，全隊會挺他度過難關。

「里歐（梅西名）也還是人類，失手難免，我們會支持他。他今天不好過，但我們知道他可以在比賽的任何時刻替我們帶來勝利，希望他在下一場對克羅埃西亞有更好的表現。」阿圭羅說。

阿圭羅指出，第一場比賽總是最難踢，「大家都想對上我們，冰島打得非常防守，他們要進球只能拚死球或第二波攻擊，平手對他們而言就像勝利一樣。」

阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）也在IG發文力挺梅西，「在1990義大利世足賽，我們首戰是從輸球開始，甚至連和局都不是。但儘管遭遇受傷等諸多考驗，我們還是殺入到決賽。讓我們繼續支持這支球隊，阿根廷加油！」

撲出關鍵罰球的霍多森則說，他針對梅西的罰球做了很多功課，也研究自己之前守罰球的習慣動作，「他們會怎麼樣看我？我也試著從他們的角度去思考。」才能完成任務。

「阿根廷沒贏球一定有些沮喪，而我們快速追平非常重要，幾乎完美執行了比賽計畫。」霍多森說。

(中時電子報)