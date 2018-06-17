世足》擋下梅西罰球 冰島門將：美夢成真

冰島門將霍多森(右)獲選為單場最佳球員，和歌手陳奕迅合影留念。(取自FIFA官網)

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中時電子報
／綜合報導

世界排名第22、第一次參加世界盃會內賽的冰島隊，第一場比賽意外逼和世界排名第5的南美勁旅阿根廷，守門員霍多森（Hannes Thor Halldorsson）擋下阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的罰球，讓他成為冰島英雄，榮獲本戰單場最佳球員（Man Of The Match），賽後他說能擋下這一球，簡直是美夢成真。

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「能夠救下罰球對我來說是美夢成真，特別是能幫助球隊以和局拿下一分積分，這對我們想從小組賽中晉級可能是非常重要的一分。」霍多森也提到，球員出賽目標就是贏球，但他們面對的是世界上最棒的球隊之一，能從阿根廷手中拿到一分積分，非常榮幸。

而霍多森能夠阻止梅西攻破球門絕非僥倖或巧合，他補充：「我做了很多功課，看了很多梅西罰球的影片，也研究過去自己面對罰球的比賽影片，去揣測梅西可能的想法，當他起腳時，我就有預感球會往我猜測的方向來。」

對於這令人印象深刻的一戰，冰島國家隊總教練霍格里森（Heimir Hallgrimsson）表示：「能夠1：1和阿根廷平手收場，是冰島隊偉大的成功，我絕對相信阿根廷會在這次世足賽走得長遠，所以這真的是很了不起的成果。阿根廷球員如此才華洋溢，絕對不能給他們太多空間，兩隊這場比賽都有不錯的進球機會，我們也想善用所有優勢，但是拿不到球還是很難發揮。」

(中時電子報)

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