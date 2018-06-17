色狼主管霸王硬上OL 反訴為何沒咬斷我...

2018年06月17日 01:48 中時電子報 吳家詮

北部地區一名公司業務主管經理，利用職務之便設計所屬女職員到汽車旅館同事聚餐辦趴，趁著酒意脫去了女職員的襯衫和窄裙後，霸王硬上弓性侵得逞，事後被害人不甘受辱將事情告訴閨蜜，對這名色狼經理提出控訴。但是這名色經理，竟然大言不慚辯稱，她為何當時沒咬斷我命跟子？

全案一審時法官參酌驗傷報告，發現小晴陰道前庭有撕裂傷，屬於強行侵入傷口，因此認定性侵屬實，依強制性交罪嫌判處該名經理6年有期徒刑。

據《ETtoday新聞雲》報導，但是判決下來，被告經理不服提出上訴，反咬稱說2人是「合意性交」，且過程中對方還露出歡愉表情，「怎麼可能是性侵？」經理辯稱，倘若對方不願意，在口交的時候大可張口將他的GG咬斷以求自保，但她卻未如此做，還反控被害女子是誣告、說謊。

高等法院合議庭認為，經理提出的「咬斷自保說」係屬無稽之談，且另一方面，受害女子在案發後已放棄2年的工作，提出離職並搬家，還罹患創傷壓力症候群，因此仍認定經理性侵行為屬實，因此決議維持一審判決，駁回經理上訴。

被害OL審訊時說，這名可惡的色狼是她直屬主管，有權決定她的薪資及去留，因此當天聚餐後到摩鐵續攤唱歌，雖然當時覺得有異狀，仍應經理要求留下陪他喝酒聊天，孰料2人獨處一陣後，經理逐漸顯露出好色本性，不但將她強拉上床，甚至還以蠻力褪去其窄裙、絲襪，不顧她掙扎呼救，強行逼迫口交，最後再性侵得逞。

(中時電子報)