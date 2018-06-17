世足》丹麥狗熊變英雄 1球氣走秘魯

丹麥前鋒鮑森（左）在快攻中起左腳踢開秘魯大門。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

「童話王國」丹麥17日在俄羅斯世足賽首戰秘魯，前鋒鮑森（Yussuf Poulsen）上半場終了前在禁區內犯規，所幸罰踢失手像病毒般蔓延，秘魯奎瓦（Christan Cueva）竟一腳踢飛。鮑森則在第59分鐘快攻破門，狗熊變英雄，助丹麥以1比0旗開得勝。

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秘魯在相隔36年後重返世足舞台，上半場打出犀利快攻，多次挑戰丹麥大門。第43分鐘，奎瓦在禁區內倒地，甘比亞籍裁判賈薩馬（Bakary GASSAMA）第一時間並未鳴哨，但經過影像助理裁判（VAR）提示，他到場邊觀看重播後，認定是鮑森右腳勾到奎瓦左腳，禁區內犯規改判12碼球。

丹麥前鋒鮑森（右）在禁區內絆到秘魯奎瓦的左腳，經VAR檢視後改判12碼球。（路透）

秘魯奎瓦操刀12碼球，卻一腳把球踢到天空。（路透）

這也是俄羅斯世足賽在今天的賽事中，第2次出現VAR改判，但發酵的卻是罰球失手魔咒，繼阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）對冰島失手後，奎瓦也一腳把球踢到空中，秘魯錯失先馳得點的機會。

丹麥則在第59分鐘抓住機會，效力於英超熱刺的球星艾瑞克森（Christian Eriksen）在快攻中斜傳左路，鮑森上半場奉送罰球但大難不死，此時更把握單刀機會，以左腳勁射突穿門將賈雷塞（Pedro Gallese）的十指關，最終丹麥就靠這球氣走秘魯。

秘魯自1982年以來首度打入世足賽，卻沒能贏得暌違40年的世足勝利，與澳洲同在C組墊底，法國、丹麥1勝並居領先。

(中時電子報)

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