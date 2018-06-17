救命藥來了！英緊急釋出「藥用大麻油」救癲癇男孩

2018年06月17日 02:42 中時電子報 高德順

12歲英國男童比利．卡德威（Billy Caldwell），在仰賴治療的大麻油藥物遭英國當局沒收後，癲癇發作住院，病情不樂觀。英國內政部長16日宣布，因應比利的醫療「緊急狀況」，動用特殊權力，將海關從比利母子沒收的大麻油釋出，還給他們。

罹患癲癇症的比利，過去一年多來，一直仰賴家庭醫生開立藥用大麻油的處方治療，但在英國內政部下令禁止醫生開立處方後，比利的用藥中斷。被「斷藥」的比利與母親夏綠蒂．卡德威（CharlotteCaldwell）被迫前往加拿大購買大麻油自救，11日返抵倫敦時，遭海關人員沒收。

夏綠蒂說，藥物遭沒收後，比利12日癲癇復發，每次發作都有致命的可能，比利服用大麻油時，癲癇沒有發作過一次，「比利立刻需要他遭沒收的抗癲癇藥物。」

比利15日因癲癇發作住院，病情不樂觀。英國內政部長賈維德16日宣布，已經以特別權力緊急發出許可，批准許比利可使用大麻油進行治療。他特別強調，這是根據資深臨床醫生意見作成的決定，「這是醫療緊急狀況」。

根據英國法律，大麻被列為一級毒品，醫療價值不被承認。本案在英國引發大麻治療性用途的爭論，英國不同政黨的政治人物均支持比利與他的家人、維權人士則呼籲修法。夏綠蒂表示，比利只要有使用藥用大麻油，就不會癲癇發作，她呼籲修改法律，不該讓其他和他們處境相同的家庭，也和他們一樣必須長途旅行去找藥。

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(中時電子報)