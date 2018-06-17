世足》又有烏龍球！ 克羅埃西亞宰「鷹」奪勝

2018年06月17日 04:54 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

克羅埃西亞莫德里奇(左)操刀12碼罰踢順利進球，握拳慶祝。(路透)

2018俄羅斯世界盃足球賽，繼15日伊朗在下半場傷停補時，靠著對手摩洛哥烏龍球獲勝後，17日凌晨「非洲雄鷹」奈及利亞也「搞烏龍」，奉送對手克羅埃西亞一記進球，下半場克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modic）罰踢得手追加領先保險，終場「格子軍團」2：0勝出。

克羅埃西亞連兩屆世足賽的第一顆進球都是靠對手烏龍球，上一屆苦主是巴西，不過當時「格子軍團」1：3飲恨「森巴軍團」，這次又靠對手擺烏龍幸運先馳得點，克羅埃西亞總算帶走勝利。

這記烏龍球出現在本戰第32分鐘，克羅埃西亞曼祖基奇（Mario Mandzukic）攻門，球打到隊友克拉馬里奇（Andrej Kramaric），跟著從趕來防守的奈及利亞球員艾特波（Oghenekaro Etebo）身上彈進球門，成了烏龍球。

第71分鐘，奈及利亞卓斯特艾孔（William Troost-Ekong）禁區內對曼祖基奇抱摔犯規、並收到一張黃牌，克羅埃西亞莫德里奇操刀12碼罰踢，從球門左下角射進，隨後格子軍團陸續走馬換將，由防守為主的球員穩穩守成。

克羅埃西亞曾在1998世界盃拿下季軍，接下來四屆世足賽，除了2010年沒有踢進會內賽，其他三屆都止於小組賽，從奈及利亞手中拿到三分積分，對他們爭取晉級增添信心。

克羅埃西亞在FIFA世界排名居第20，奈及利亞是第48，這是兩隊在A級賽事史上首度過招，包括17日這場，克羅埃西亞在近9場A級比賽只輸過2場，不過這兩敗都是在2018年吞的，奈及利亞則是近8場A級賽事只贏過一場。

(中時電子報)