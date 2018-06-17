蘿蔔看世足》不只梅西 C羅也著過冰島的道

2018年06月17日 12:43 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

兩屆世足冠軍阿根廷在俄羅斯世足賽首戰，爆冷遭僅34萬人口的冰島1比1逼和。阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）全場11次射門、3次射正都沒能破門，包括一次12碼罰球被冰島門將霍多森（Hannes Por Halldorsson）擋掉，成了眾矢之的。

正巧在前一天比賽，與梅西堪稱當今足壇「瑜亮」的C.羅納多（Cristiano Ronaldo），不但罰進12碼還上演「帽子戲法」，助葡萄牙3比3踢平西班牙，不免又有人要把兩人放上天秤比較，得出「C羅比下梅西」的結論。

但這樣的比較真的公平嗎？以前年歐洲國家盃為例，冰島前鋒也曾讓一位世界級前鋒無功而返，他全場10次射門、1次射正，0進球，所屬的球隊則與冰島1比1握手言和。

這個數據幾乎是這次梅西的翻版，而這位世界級前鋒不是別人，就是C羅。

西班牙是世界頂尖勁旅，C羅能進3球值得大書特書，但「鬥牛士」就是合理攻防，而任何隊伍遇上像冰島這樣築起高牆打鐵桶陣，要進球本來就是件困難的事，就連C羅兩年前也著過他們的道呢。

梅西在阿根廷對冰島比賽結束後，神情失望的站在場上。（路透）

梅西現在要做的，就是忽略這些與C羅的無謂比較。但有件事情他應該跟C羅看齊，就是葡萄牙隊長前年對冰島摃龜後的回應。

2016歐洲盃，C羅不但首戰對冰島無功而返，次役戰奧地利罰12碼球也失手中柱，但也正是他對匈牙利「梅開二度」，帶領落後的葡軍以3比3逼和匈牙利，驚險晉級16強淘汰賽，後來才能一舉稱霸歐洲盃，終結隊史在國際大賽的冠軍荒。

「重要的不是怎麼開始，而是如何結束。」阿根廷「戰神」馬拉度納也po文鼓勵梅西，他在1990世足賽首戰甚至是爆冷落敗，最終仍殺入決賽。就看梅西如何沉澱心情，次役對克羅埃西亞破繭而出了！

(中時電子報)