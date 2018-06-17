世足花絮》命名規則好特別　 冰島先發11人姓氏都有森

冰島人遵守北歐傳統的命名方式，這次世足賽正規軍23人中，有22人姓氏以「son」結尾。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

冰島隊世界盃處女秀，就讓阿根廷踢得相當棘手，他們狂的不只有猶如火山爆發般的奮戰精神，全隊22位球員跟總教練的姓氏都是「森（son）」結尾，光是首戰先發就排出「11顆森」，相當特別。

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這次世足賽，冰島隊23位正選名單當中，只有替補門將施朗（Erederik Schram）的姓不是森結束，其他隊友清一色是「某某森」，與阿根廷的首場比賽，由霍多森（Hannes Halldorsson）、薩瓦森（Birkir Mar Saevarsson）、阿納森（Kari Arnason）、R.希古森（Ragnar Sigurdsson）、馬格努森（Hordur Magnusson）、J.B.古蒙森（Johann Berg Gudmundsson）、古納森（Aron Gunnarsson）、G.希古森（Gylfi Sigurdsson）、霍弗瑞森（Emil Hallfredsson）、布亞納森（Birkir Bjarnason）及芬伯加森（Alfred Finnbogason）擔任先發，加上總教練霍格里森（Heimir Hallgrimsson）也是森，念完一遍12人的名字簡直像在繞口令。

冰島許多男性的姓氏字尾是Son，因為出生取名時姓氏通常會承襲父名，例如Jon Ericksson的兒子叫Kiran，那麼Kiran的姓就會是Jonsson而不是Ericksson，「sson」的第一個「s」表示「的」，「son」則代表兒子，所以Jonsson意思是「Jon的兒子」。

至於某某人的女兒，姓氏就會以「dóttir」結尾，例如Jan Ericksson的女兒，Luna，姓氏就會是Jon dóttir」，在這樣特殊的命名規則下，會出現全家人姓氏不同的狀況。

這種命名方式源自北歐地區傳統，目前只有冰島沿用，且冰島政府為了維持冰島語純潔，制定一份官方版名字清單，國民必須從名單中挑選孩子的名字，假如要選擇過去沒有使用過的名字，必須通過人名委員會批准才行，而且一定要符合冰島語文法規則。

(中時電子報)

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