鋒面影響略降溫！連假後兩日全台有雨！南部、東南部防豪大雨

到鋒面及西南氣流影響，今（17日）全台降雨明顯。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
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端午佳節，天空不做美！受到鋒面及西南氣流影響，今、明（17、18日）全台降雨明顯，今早氣象局也針對台東縣、屏東縣發布大雨特報，這兩天南部、東南部防豪大雨！氣溫方面受鋒面影響略降溫，然不下雨時仍悶熱。

氣象局今（17日）早針對台東縣、屏東縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

外出帶把傘！今兩天滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率；其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，受鋒面影響，今日各地略降溫，北部、東部及中部低溫約24、25度，南部約25至27度，然不下雨時仍高溫悶熱，北部、東部約27至30度，中、南部約28至32度

此外，今日上午起至下午間台灣東北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽北部平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級，船隻請特別注意。期間易有低氣壓或熱帶性低氣壓發展；西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、北部及澎湖、金門、馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，據環保署空氣預報網指出，今日萬里及埔里地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區、馬祖、澎湖及金門為「普通」等級，高屏及花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

今（17日）全台各地略降溫，北部、東部及中部低溫約24、25度。（圖取自氣象局網頁）

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