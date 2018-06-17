6月17日三大報頭版要聞

2018年06月17日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

史上罕見，醫學中心董事長鬧雙包！馬偕醫院董事長劉伯恩遭台灣基督長老教會總會拔除董座，並選出另一名董事長蔡國明，劉一路抗告到最高行政法院，最新結果出爐，法院裁定抗告成功，亦即劉可繼續保全馬偕醫院董事長職務，形成「法院版」VS.「教會版」董事長，醫院該聽誰的？形成雙頭馬車，新竹馬偕兒童醫院BOT案廠商甚至因而不願簽字，造成工程停擺。

2018世足賽的B組小組賽的「伊比利雙雄」對戰，綽號「紅色怒火」的西班牙燒不倒「城堡軍團」葡萄牙，反而成就葡軍大將C羅（Cristiano Ronaldo）獨進3球、演出個人第51次、世足史上第51次「帽子戲法」，C羅開啟世足賽亮麗序曲，他的「C羅劇場」持續上演中。

衛福部宣布自今年11月起，全國國一女生免費接種人類乳突病毒疫苗(簡稱HPV疫苗)，以預防子宮頸癌，但卻未見風險評估、配套措施及成效驗證機制，監察委員王幼玲、田秋堇已申請自動調查，瞭解衛福部推動HPV疫苗免費接種政策有無健全的配套及因應措施。

民進黨宜蘭縣長選舉這局，因為參選人陳歐珀與代理縣長陳金德「雙陳不合」，選情告急，不過日前露出曙光；據了解，總統府祕書長陳菊出手，把陳金德叫進總統府怒斥：「叫你輔選不好好給我輔選」，讓陳允諾馬上照辦。這是繼新北市請出蘇貞昌後，陳菊為今年底選舉協調整合成功再添一樁。

@旺報

喧騰多時的鴻海集團旗下子公司富士康工業互聯網（FII），6月8日正式進駐A股在上海證交所掛牌，也吹響大陸台商旗下子公司跨足大陸上市的號角。而從6月起大陸A股也正式納入MSCI指數，這項具指標性意義的變動，更是陸股邁向國際化，廣開資本市場大門，朝外資開放政策、進一步改革股市的關鍵指標，也讓大陸資本市場後勢被極力看好擁有強大的全球資本吸納力道。這股力道將在未來逐步發酵、擴大，帶來一股「資金轉陸」的新投資熱潮。而身在鄰近的台灣，不但應該留意A股變化對台股的連動影響，同時也應思索如何借力使力，在大陸朝新開放格局下一同分享成長利潤。

今年初前東森財經台「金錢爆」節目知名主持人楊世光，赴大陸上海愛股軒任職，引發了大家的關注，才赫然發現，原來台灣不少知名的投顧老師都跑到大陸發展，從愛股軒網站來看，除楊世光外，包括郭海培、林新象等過去走紅台灣股市「名師」、「名嘴」都被該公司網羅。

大陸高考甫落幕，台灣的大學指考將於7月登場，每年兩岸的滿分作文總是成為焦點話題，而字跡端正絕對是為作文加分的因素之一，清科舉考試就不乏因書法字體寫得好而被皇帝欽點榜首的例子，而歷代「狀元書法」也不乏精品。

歷時一個月的世界盃6月14日拉開序幕，儘管舉辦地點在俄羅斯，但受益於時差、消費升級等因素，本屆世界盃在大陸的影響力和收視程度全面提升，球迷隨著賽事在一起「嗨」的時候，吃、看、穿等相關需求也進入主題消費黃金期，尤其以啤酒、零食、彩色電視、體育服飾等產業，都享受世界盃帶來的經濟利益。

@工商時報

台股「萬一」行情上周站穩第10天，儘管中美貿易衝突再起，但15檔投信、官股單周大買，搭配外資連10買的「三資力拱股」成為萬人迷，包括大成鋼、聯電、國票金及立積等都成為三資給力的標的。法人指出，投資人可以鎖定內資帶頭衝，外資高檔換股標的，做為端午節後選股策略。

美國總統川普15日批准對近500億美元的中國進口商品加徵關稅，讓已見和緩的中美貿易關係再度緊繃。中方隨即在昨（16）日凌晨宣布，對總值500億美元的659項美國商品加徵25％關稅。中方迅速回敬同等規模、同等力度的反制動作，讓中美貿易戰頗有一觸即發的態勢。

2016年霸氣開出台灣首座擁有F1國際型賽車道的運動休閒購物中心高雄草衙道的大魯閣策略長謝國棟，去年中在不堪聯貸與家族壓力下，將一手催生的高雄草衙道67％股權轉售百貨龍頭新光三越，從經營者轉換為投資者。

針對中油「健康元素水」代工廠「達誼生物科技公司」不慎使用過期原料製造，中油鄭重向消費大眾致上十二萬分歉意，宣布緊急要求各直營加油站將這批貨品回收銷毀，並於今（17）日起接受消費者退款。

(中時電子報)