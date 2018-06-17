始源《卞赫的愛情》猛敷面膜 和孔明拚青春

2018年06月17日 08:37 時報周刊 溫博鈞

《卞赫的愛情》中始源（前）戲味十足，表情豐富。（緯來戲劇台提供）

《卞赫的愛情》中始源（左）對小資女白準(姜素拉 飾演)一見鍾情。（緯來戲劇台提供）

《卞赫的愛情》贈獎活動實施中，詳情公佈於中時娛樂臉書粉絲頁。（緯來戲劇台提供）

始源拍《卞赫的愛情》過程好坎坷！緯來戲劇台將播出由始源、姜素拉、孔明主演的《卞赫的愛情》。始源在劇中臉部表情豐富，肢體語言誇張，他不但有光著身體在大街上裸奔的戲、還在寒冷天被潑水，也常被會長老爸K得鼻青臉腫，他說，劇中的「卞赫」真的是一個很累的角色。如果讓他選，他想改演劇中會長老爸的角色，可以想幹嘛就幹嘛；角色辛苦之外，還擔心帥度被小八歲的孔明比下去，天天都敷面膜！

《卞赫的愛情》描述始源飾演的富三代卞赫是個多金的公子哥，但常隨性而為為集團惹出很多麻煩，會長老爸受不了將他趕出家門，讓他意外對小資女白準(姜素拉 飾演)一見鍾情，在她身邊黏TT，白準開啟他的潛力，讓他從敗家富三代搖身變成黑馬領導人，始源覺得自己跟劇中卞赫最像的就是直率，但他不像卞赫一樣不考慮後果任意而行。

為了演出《卞赫的愛情》，始源還敷了很多面膜！他說，自己原來是不敷面膜的，要跟劇中飾演他朋友的孔明演出，孔明在劇中飾演常為始源收拾爛攤子的好友，孔明差他八歲，始源擔心自己太顯老，所以開始天天敷面膜。始源說，這次和孔明合作變熟悉了，第一次看到他覺得一點都不像是差他八歲的人，覺得他表現得很成熟穩重。而且他和孔明很合得來，因為兩個人都很愛運動，孔明也有明確興趣又很好勝讓他很喜歡他。

《卞赫的愛情》緯來戲劇台將於18日晚間11點播出，【始源親筆簽名海報・卞赫的愛情筆記本贈獎活動】實施中，詳情公佈於中時娛樂臉書粉絲頁。

(時報周刊)