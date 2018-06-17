拔管、封喉、殺魚 韓國瑜：綠營應展現「民主進步」氣度

2018年06月17日 07:52 中時電子報 邱文秀

2018九合一選舉將在11月24日舉行，新北市長參選人侯友宜文大宿舍案及高雄市長參選人韓國瑜北農市場案，皆被綠營大力攻擊。韓國瑜昨發聲明表示，前一陣子就已經從網路上聽到「拔管（管中閔）、封喉（侯友宜）、殺魚（韓國瑜）」的傳言，呼籲民進黨已經取得中央的執政權，又在立法院擁有過半的席次，民進黨應該展現一個「民主、進步」大黨的氣度，立即停止抹黑侯友宜的追殺戰術，雙方在選舉擂台上進行一場公開、公平、乾淨的競爭。

蔡政府前陣子因「拔管」，駁回管中閔的台大校長聘任案，引起軒然大波，至今尚未完全平息。新北市長參選人侯友宜被民進黨新北市長參選人蘇貞昌猛攻文大宿舍，讓侯友宜眼眶泛淚，為妻子人格遭汙辱抱屈，指文大宿舍因選舉被重炒，而這些都是岳家的財產，做女婿的並無權置喙。高雄市長參選人韓國瑜日前則因北農案14日再度被北檢傳訊前，調查「菜蟲」等 有無不法情事，韓國瑜離開北農總經理一職已1年半，外界認為此事跟高雄選情有關。

韓國瑜昨日在臉書發聲明，針對民進黨鋪天蓋地追殺侯友宜太太娘家的文大宿舍案，他認為，合法了幾十年，選舉到了，立即變不合法；民進黨沉默了幾十年，選舉到了，馬上展開抹黑，難道抹黑的選舉文化，也是民進黨主張的「台灣價值」？他呼籲民進黨應該立即停止對於侯友宜的抹黑戰術，雙方在選舉擂台上進行一場正大光明的競爭。

韓國瑜表示，前一陣子，他就已經從網路上聽到「拔管（管中閔）、封喉（侯友宜）、殺魚（韓國瑜）」的傳言，他日前才到北檢應訊，如今看到侯友宜遭到民進黨的狼群攻擊，讓他的感受特別深刻，尤其，一場選舉把侯友宜的家人捲進不應該有的風波，這豈是一個執政黨該有的作為？

他表示，老縣長蘇貞昌曾任美麗島事件的辯護律師，想當年也是充滿了滿腔的正義感，蘇老縣長看到民進黨這樣鋪天蓋地的抹黑侯友宜，難道可以保持沉默，讓新北市長的選舉充斥抹黑行為？看到侯友宜說出對不起他的太太，難道蘇老縣長不會動容？

韓國瑜呼籲，民進黨已經取得中央的執政權，又在立法院擁有過半的席次，民進黨應該展現一個「民主、進步」大黨的氣度，立即停止抹黑侯友宜的追殺戰術，雙方在選舉擂台上進行一場公開、公平、乾淨的競爭。

(中時電子報)