湯匙喝珍奶挨轟 政院要官員「別亂放砲」

2018年06月17日 07:48 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

自從環保署宣布明年開始4大公共場所，不會再提供內用消費者一次性塑膠吸管後，引起社會大眾熱議，不過多半還是覺得為了環保可以接受，但就在環保署官員提出「珍珠奶茶用湯匙喝」的言論之後，反而以發民眾怒火紛紛砲轟，對此行政院秘書長卓榮泰表示「各部會應以這次事件為鑑，未來性政院將特過各式內部會議，要求官員謹言慎行」。

根據聯合報報導，環保署的限塑令將擴大實施，自明年7/1開始，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，都將限制提供內用民眾一次性塑膠吸管，一開始外界的批評聲浪還不大，直到有媒體詢問環保署官員「那喝珍珠奶茶沒有吸管怎麼辦？」，官員回應「用湯匙」後，引起社會反感，甚至環保署副署長詹順貴，還直接護航反擊「吃包心粉圓時會用吸管嗎？」，此番言論更引起民眾撻伐。

面對官員接連發言惹議，總統蔡英文日前也在民進黨中常會中，要求部會首長面對媒體時「應謹慎」。卓榮泰表示，行政部門仍在研議中的政策或想法，當然有討論與對話空間，但政策尚未成熟，官員不能輕易以不適當的說法，回覆外界疑問。

卓榮泰也指出，官員的出發點並非惡意，「但一句不恰當的比喻，就會被放大引用」，因此各部會應引以為鑑。未來行政院也會在各式內部會議中，不斷提醒、要求官員，必須謹言慎行。

(中時電子報)