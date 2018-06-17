MLB》陳偉殷繳優質先發 克前東家金鶯終摘第2勝

2018年06月17日 07:53 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的旅美好手陳偉殷前次拿勝投，已經是一個多月前的事，他今(17日)重返待了四年的金鶯主場，第9度挑戰第2勝，在隊友給與5分火力支援護航下，繳6局失3分優質先發，這次總算沒再有意外發生，終場馬林魚5比4贏球，陳偉殷摘下本季第2勝。

比賽前3局，馬林魚就突破金鶯先發卡布(Alex Cobb)防線；瑞爾穆托(J.T.Realmuto)帶頭衝，1上擊出適時安打，助球隊先馳得點，接著3上再轟2分炮，個人貢獻3打點，助馬林魚一度取得4比0領先。

手握領先優勢，陳偉殷也很爭氣，揮別連2場投不滿5局的低潮，前5局僅3下失掉分數；該局他是在2出局後，陷入二三壘有人危機，接著遭曼尼馬恰多(Manny Machado敲安掉2分。這場最挺陳偉殷的，莫過於瑞爾穆托，只領先2分的情況下，6上又轟出一發陽春炮。

靠著這一轟，馬林魚將領先擴大到3分，這對陳偉殷來說，是相當重要的一擊，因為金鶯反撲來得很快；6下史構普(Jonathan Schoop)用陽春彈狙擊陳偉殷，雙方差距又再回到2分。陳偉殷用94球投完6局退場，被打8安、失3分，另有2K、1保送，相隔3場再繳優質先發。

眼看陳偉殷再度有機會摘勝，馬林魚牛棚卻把局面搞得很緊張；7下接替投球的葛雷洛(Tayron Guerrero)，單局挨了3支安打失1分，讓馬林魚只剩1分領先。所幸，馬林魚緊急再推上齊格勒(Brad Ziegler)止血，他不負眾望擋住金鶯攻勢。

齊格勒一路投到8局結束，沒給金鶯得分機會，將棒子交到史戴肯萊德(Drew Steckenrider)手中。史戴肯來德肩負關門重任，9下面對金鶯1到3棒，演出變相的3上3下，順利替球隊守住勝果；陳偉殷繼美國時間4月28日復出奪首勝後，終於再有勝投進帳。

(中時電子報)