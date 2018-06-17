為何蘇貞昌民調慘輸18％？羅智強曝民進黨盲點

新北市長參選人蘇貞昌。(中時資料照)

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中時電子報

蘇貞昌陣營狂打新北市府海洋音樂祭預算，對此，新北市觀光旅遊局拿出數字反駁，並稱蘇當縣長時第一年只邀請16個樂團，今年新北就請了75團。對此，總統府前副祕書長羅智強直言，蘇民調慘輸18%，不是沒有原因的。「可見民進黨要再像馬政府八年那樣，靠著假新聞、側翼就想要贏得選舉已經不行了」。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前受訪指出，貢寮海洋音樂祭當初預算編列500萬，邀請100團獨立樂團，一團要5萬，新北市政府同樣500萬經費卻只請一大明星「張惠妹」。對此，新北市觀光旅遊局拿出數字反駁，強調蘇縣長當年是1天活動預算500萬共有16團參加，不知蘇老縣長說的100團從何而來。觀旅局強調，2004年蘇貞昌老縣長擔任台北縣長最後一年海祭活動預算是2600萬，有48團樂團參加，今年海洋音樂祭預算則是2200萬，會有75團樂團參加。

然而，該則新聞被轉貼到PTT後引發熱議，許多網友諷刺表示「要被關三天了」、「一團五萬 這白癡在講什麼鳥話」、「神明面前都敢說謊 騙騙些死老百姓算啥呢」、「DPP全黨上下都這樣啊意外？」、「蘇光頭資進黨啊 不ey」、「打這個有夠弱 過氣了啦 老蘇」、「所以你當初兩千六百萬時怎麼沒請到五百團」、「估計又幹話」、「蘇辨的發言聽起來像是輸辨的發言」、「不愧是連神明都敢騙的人」。

對此，羅智強說看來蘇貞昌不在乎公信力了，明明當年海祭預算2600萬，竟能「比喻」成只花500萬，羅諷刺說，民調下跌18%，不是沒原因的。

蘇貞昌自從得到提名以來，有民進黨全黨加持，有陳菊當主委，有消費蔣根煌、收割A7污水廠，現在又綠營分進合擊打文化大學宿舍。「這麼多議題，那民調應該逼近侯友宜了吧?」結果綠營自己做的民調，蘇貞昌比起1月還倒退18%，可見民進黨要再像馬政府八年那樣靠著假新聞、側翼就想要贏得選舉，已經不行了。「台灣人被民進黨騙了那麼久，現在連PTT都拆穿蘇貞昌，民進黨的同溫層，還剩下多少呢？」

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

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