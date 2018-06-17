幽默？女中師稱「不打掃=不守婦道」 學生再曝課堂對話內容

2018年06月17日 08:26 中時電子報 簡怡欣

學生不打掃就是不守婦道？還得流放到男子學府為奴？台中女中被爆料，有教師因為學生沒做好校園清掃工作，在該班教室外貼出上述公告，且名單上詳列學生的姓名。此舉引發校內其他學生反感，昨（16）日再有學生曝光課堂對話內容，稱「對不起，我們當初的一句『我們不覺得不舒服』害到他了，是我們的錯。」

近日臉書粉絲專頁「靠北女中」有爆料指出，台中女中2年級學生教室貼出沒有善盡打掃責任同學的名單，遭質疑「剛開始是說未遵宮規，現在居然說官女子沒有恪守婦道？流放至臨近男子學府為奴？」這張公告引發學生反感，不滿質問「婦道是什麼？好好打掃是學生的責任而非婦道吧」。

教師與學生間的玩笑話，掀起外界反感，有網友留言，「即便是飽讀詩書，內心也知此文有不妥之處，嘴上還是得以玩笑保全班級」、「我是覺得其他都可以視為開玩笑，但我對『婦道』這個詞很有意見。」

消息一出，掀起不少社會輿論。昨日再有學生貼出這名教師的課堂對話內容說，「其實老師也曾經問過我們，（問他）這樣寫我們會不會覺得不舒服。而我們的回答是不會，因為我們都知道，他不過是引用宮鬥片的經典台詞，誰不愛《甄嬛傳》呢？」對於事件引發爭議，發文學生道歉表示，「對不起，我們當初的一句『我們不覺得不舒服』害到他了，是我們的錯。」

學生力挺教師說，「老師是我們很喜歡的老師，也是我們重要的朋友，請媒體大眾以及學校不要因為流言蜚語把他從我們身邊帶走。」並認為，「我們不覺得被冒犯，是因為我們和老師彼此之間有默契，就像我們和朋友相處的時候都也知道對方的底線，是一樣的。」

(中時電子報)