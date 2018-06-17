老公婚後天天要 嬌妻嚇到落跑紅娘也遭殃

2018年06月17日 08:25 中時電子報 張國欽

一名謝姓男子30多歲仍未婚，經在美甲店工作的越南籍黃女介紹，2016年遠赴越南迎娶黃女的親戚陳女，但陳女不滿丈夫幾乎「天天要」，婚後1個月跑回越南，謝男氣炸，怒告妻子和黃女詐欺。

謝男與謝母於2016年間，飛到越南與黃女的親戚陳女見面，謝男面對嬌羞的陳女一見傾心，謝母也拿出2千元美金（折合台幣約6萬元）當作聘金，還付了台幣3萬3千元買結婚禮物，謝男就在越南和陳女成婚。

陳女隔年4月辦好手續，來台與謝男同住，不料兩人不僅語言不通，就床事也不和，陳女不悅謝男幾乎天天都要，讓她吃不消，謝男則認為娶妻生子天經地義，但妻子卻不給碰。

黃女得知後，趕緊到謝家幫忙調停，苦勸陳女離鄉背井一定有文化差異，但習慣就好，床事則要雙方溝通，但陳女勸說無用，幾天後就拿著護照跑回越南，謝男氣得控告兩人詐欺，還加告黃女略誘罪，質疑黃女與陳女用越南語溝通時，趁機把勸離妻子。

黃女出庭時喊冤說，陳女是她弟媳的妹妹，單純是希望成人之美，且說媒又沒拿到任何金錢好處，同時告知謝男，等兩人覺得合適再結婚，若不適合就當作旅遊交友，另她協調時也勸陳女要慢慢溝通，且她是經謝母告知才知道陳女不告而別。

檢方考量，黃女說媒並沒有權利、也沒有能力干預雙方意願，兩人既然婚後有嫌隙，是夫妻間的問題，沒有相關證據證明黃女和陳女聯手騙婚，也沒有證據證明黃女煽惑陳女離家，因此對黃女不起訴，陳女因已離境未到案，另案通緝。

(中時電子報)