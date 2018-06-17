阿扁主張獨立公投 林濁水：否定台灣現在是獨立國家？

2018年06月17日 08:34 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

川金會的世紀會面，似乎帶給前總統陳水扁滿滿的感觸。台獨勢力喜樂島聯盟昨（16日）在台中舉辦召集人大會，前總統陳水扁透過影片表示「北韓是主權獨立國家，是聯合國會員國，但台灣仍不能做聯合國會員國」。對此，前民進黨立法委員林濁水表示「若陳水扁認為台灣必須公投才會變成獨立國家，豈不是在否定現在台灣是獨立國家，這太背離事實了」。

據《民報》報導，陳水扁昨在台中喜樂島聯盟召集人大會上表示北韓這樣的小國，而美國是世界上最強大的國家，但兩位領導人卻能進行七十多年來歷史性會面，「北韓雖然比台灣還小，是一個主權獨立的國家，是聯合國的會員國，然而台灣仍不能做聯合國會員國」。更強調台灣要走向獨立，要成為聯合國的會員，就要推動「獨立、公投、正名、入聯」。

林濁水於臉書表示北韓是主權獨立國家，是聯合國會員國，是對的；但北韓人口比台灣多，土地大3倍。如果陳水扁認為「北韓對台灣的啟示是台灣要成為主權獨立的國家，必須『獨立公投，正名入聯』」。那麼陳水扁的看法錯誤，因為北韓從沒辦過「獨立公投正名」就入聯，且北韓和南韓的憲法都將「統一」列為發展目標。兩韓比台灣還要「大統特統」，但在國際政治現實下，被承認是「兩個獨立國家」，和獨立公投無關。

林濁水認為陳水扁主張最要命的是認為「台灣必須公投才會變成獨立國家，豈不是在否定現在台灣是獨立國家，這太背離事實了」。

(中時電子報)