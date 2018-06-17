影》猛催160km飆K！塞弗瑞諾率洋基滅光芒

2018年06月17日 08:41 中時電子報 蔡銘仁

100.2 mph

99.5 mph

99.4 mph

99.3 mph

99.3 mph

99.2 mph@LuisSeverino94 racked up SIX Ks on 99+ mph pitches today! 🔥🔥🔥



That ties Stephen Strasburg (June 8, 2010) for the most in a game since pitch tracking began in ‘08. pic.twitter.com/Cm9xhtwJMa — #Statcast (@statcast) 2018年6月16日

塞弗瑞諾(Luis Severino)本季儼然成為洋基的勝利保證，他今(17日)掛帥先發對決光芒，威風八面8局只被打3安、無失分，另有9K、2保送，球速頻頻催上100英里(約160公里)，身手讓人為之驚艷，率洋基4比1贏球奪三連勝，塞弗瑞諾第10勝入袋，並列聯盟勝投王。

塞弗瑞諾前役對大都會，投5局失2分，表現有失水準，苦吞本季第2敗。此次他再挑戰第10勝，前5局雖有3個半局讓對方出現跑者，不過總能適時穩住陣腳，力保不失。洋基打線也以火力相挺，靠著史坦頓(Giancarlo Stanton)及桑契斯(Gary Sanchez)開轟，給與4分援護。

比賽後段，塞弗瑞諾完全主宰戰局，一路投到8局結束，僅再被打出1安，用102球完成任務。值得一提是，他今天速球狀況極佳，全場9K中，有6K是憑藉超過99英里的速球決勝；自大聯盟數據系統上路，僅國民的史特拉斯堡(Stephen Strasburg)於2010年展現過這樣的身手。

「感覺很棒！」塞弗瑞諾自認整體感覺非常棒，不過一開賽時，拿手的滑球出現些問題，因而改變投球策略，把變速球也用上，3種球路交互搭配，收到不錯的效果，「我未必每場都有辦法掌握速球和滑球的狀況，這也是為什麼我會在變速球上下苦功。」

最後9上，後援的席瑞夫(Chasen Shreve)投得險象環生，面對2名打者，先挨達菲(Matt Duffy)陽春炮又被敲安。眼看領先縮小到3分，洋基緊急再把「守護神」查普曼(Aroldis Chapman)推上火線，他也展現穩定身手，連續抓到3出局，守住勝果。

洋基投打俱佳，贏下近16戰的第13場勝利，繼續以些微勝差領先紅襪，暫居美聯東區龍頭。塞弗瑞諾拿到本季第10勝，和印地安人的克魯伯(Corey Kluber)及國民的薛爾瑟(Max Scherzer)並列聯盟勝投王；查普曼自5月8日起，連13場救援成功，救援成功數來到20次。

(中時電子報)