孫大千提年金改革四大錯誤 綠營醞釀台灣最大災難

2018年06月17日 08:45 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

自從民進黨上任後，最重要的一件事情就是「年金改革」，現在年金改革也進入最後階段了，針對年金改革前國民黨立委孫大千也在自己臉書上提出自己的憂慮，他表示「方向錯誤的年經改革必然會成為台灣的災難！」，並提出目前線型年金改革的4大錯誤。

一、只依賴「節流」而忽視「開源」。年金改革應該以「先開源，再節流」為基本原則。因為「節流」是改善年金財務結構的方法中最方便簡單，但是，也是影響層面最廣，後遺症最嚴重的一個選擇。令人遺憾的是，由於行政部門「省麻煩，炒短線」的心態，始終不願意以全面檢討年金收入，調整操作方式來落實「開源」。

二、缺乏提高「投報率」的積極作為。改善年金的「投資報酬率」是「開源」的治標方法。倘若能夠成立行政法人，將四大基金整合成為「國家主權基金」，以優厚條件委外代操，並且放寛投資彈性，仿效各國退休基金的運作模式，「投報率」自然可以大幅升高。只要年金「投報率」能夠從現今的3%-5%增加5%，退休年金在短時間內不會有破產的危機。

三、改善「少子化」的政策毫無效果。解決「少子化」的問題是「開源」的治本之道。然而，政府在近年來所投入的經費資源和推動的政策措施根本是「杯水車薪」，毫無效果。如今，方向錯誤的年金改革，將會衝擊內需消費，造成經濟衰退，進一步影響年輕世代的生育意願，對「少子化」的現象更加「雪上加霜」。

四、違反國家對於退休人員的「信賴保護原則」，和法律修改的「不溯及既往原則」。國家就有如一間公司，而軍公教人員可以視為公司的員工。若是今天另一家民營企業，因為經營不善，而擅自更改退休人員的退休待遇，或是某一家保險公司，因為財務危機，而宣布限縮退休基金保單的給付，試問政府會坐視不管嗎？為什麼只准州官放火，不許百姓點燈呢？

(中時電子報)