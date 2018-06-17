愛的「粽」貫線！ 慈濟志工端午節送暖

2018年06月17日 09:02 中時 廖德修

花蓮慈濟志工在6月9日發放日教導照顧戶手工DIY粽型吊飾，並提醒飲食控制。（圖／慈濟基金會提供）

雲林慈濟志工6月14日前往斗南分局致意，由斗南分局黃福良分局長（右3）代表感恩。（圖／慈濟基金會提供）

台東慈濟志工6月10日前往當地社福團體機構關懷，讓院民感受節日氣息。（圖／慈濟基金會提供）

花蓮慈警會與慈濟志工於6月15日警察節，帶著靜思精舍剛煮好的素粽，前往花蓮縣警察局慰問。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍法師帶領慈濟志工一起綁粽子，從洗粽葉、備料、拌炒、包粽都是手工製成。（圖／慈濟基金會提供）

明天（18日）就是端午節了，各地慈濟志工將一串串香氣四溢的素粽送往慈濟照顧戶、社福團體，讓台灣弱勢族群感受節日氣息、社會關懷。更前往警察局、消防局致贈素粽、蘋果、量血壓、健康檢查，感恩警消人員長年維護社會平安。慈濟志工在年節獻粽送祝福，串起一串串「愛的『粽』貫線」。

各縣市慈濟志工長年前往當地社福團體包含教養院、養護中心等進行機構關懷，6月適逢端午節，花蓮、台東慈濟志工藉由致贈素粽，讓院民感受節日氣息，也藉此感恩社福團體工作人員長年為社會弱勢者付出。花蓮慈濟志工也藉由發放日教導手工DIY粽型吊飾，並提醒飲食控制。

在中部地區，南投慈濟志工受邀參加內政部移民署、南投縣政府辦的「關懷移工不打烊，素粽飄香慶端午」活動，活動中除了歌唱表演、義剪、量測血壓等，為讓移工不再因文化差異、不諳臺灣法令而誤觸法網，移民署與縣府也提供移工諮詢管道。

在南部地區，慈濟於3處台南慈濟會所舉辦「端午感恩聯誼」，邀約綁粽、體驗活動，並教導日常飲食保健養身方法；高雄慈濟志工例常探訪慈濟照顧戶時，也準備素粽讓照顧戶感受節日氛圍。

6月中旬，台灣各地慈警會與慈濟志工藉由警察節、端午節前，前往當地警局、派出所等救災單位進行關懷。

在西部地區，桃園慈濟志工準備應景的素粽前往警察局、消防隊，祝福端午節平安。大樹派出所郭懋樺所長除了對慈濟志工每月前來量血壓表達感恩，並表示慈濟志工的關懷與互動都減輕不少同仁執勤的壓力，真的很感恩慈濟志工的愛；雲林慈濟志工帶著平安糕點前往北港分局、斗南分局暨各警所進行關懷，由北港分局廖志明分局長、斗南分局黃福良分局長代表感恩。

在東部地區，宜蘭慈濟志工連續3年關懷國道五號的警察，感恩他們長年忍受日曬雨淋維護路況。慈濟志工準備健康營養可口的素食料理及素粽，盼在端午節日車流量大前，向辛苦的國道警察表達感恩與祝福。

花蓮慈濟志工與慈濟醫院同仁，在6月15日警察節下午，帶著靜思精舍法師與志工親手剪粽葉、洗粽葉、泡香菇、切麵腸、包粽、蒸煮的素粽，以及蘋果、平安吊飾來到花蓮縣警察局，祝福員警們「健康」、「平安」。

花蓮慈濟醫院也出動3位醫護人員前往花蓮縣警察局，為員警做口腔黏膜檢查，提醒遠離不良生活習慣，注意身體狀況。花蓮縣警察局婁子才分局長表示，蘋果代表平平安安，粽子則是萬眾一心，希望能讓員警值勤時順利、平安。

慈濟基金會表示，一顆粽子，有粽繩、葉片、米、餡料，缺一不可，粽子的米及餡料，宛若世人的愛心，台灣各地因為有警消機關、社福團體等，匯聚人間的愛心，各地慈濟志工以誠以情，串起人與人之間的愛與關懷。

(中時 )