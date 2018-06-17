把侯友宜當張淑晶打 網：民進黨瘋了放狗狂咬

2018年06月17日 09:21 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨新北市長參選人侯友宜最近陷入文化大學大群館宿舍案，並遭民進黨窮追猛打。網友表示這是因為侯友宜和高雄市長候選人韓國瑜現在是國民黨人氣最高的「兩咖」，民進黨瘋了放狗狂咬，。除非民進黨有一刀斃命的證據，否則就是越打越大，侯雖會小傷但影響不了大局。

b網友於批踢踢以把侯友宜當張淑晶在打為題，內文提到侯友宜和高雄市長候選人韓國瑜現在是國民黨人氣最高的「兩咖」，民進黨根本是瘋了放狗狂咬。文大宿舍是侯家直接租給房客？中間還有一個文化大學，現在民進黨怎麼打只會打到文大和學生。如果民進黨執意打黑侯友宜，文大就是連帶責任；跟之前「拔管」一樣，傷到台大。民進黨現在不分青紅皂白狂打，管你傷到誰；跟之前國民黨打柯一樣，除非一刀斃命，否則就是越打越大。民進黨現想營造一種侯的老婆是包租公，所以有賺取不義之財的道德缺陷，侯雖會小傷但影響不了大局。至於網友提到的張淑晶，是坑殺多名房客，讓房客聞之色變，並遭媒體戲稱的「惡房東」。

網友留言表示，「坦白講，連99個門牌都能拿出來該，就知道DPP已經沒梗了」、「綠的不打烏賊戰不然他執政是有什麼可加分嗎」、「現在選前的抹黑潑糞戰，大家已經看膩了」、「反正違法打不下去就改打道德了，看看台大校長」、「現在DPP的道德信任度已經歸零了還質疑人家道德根本自殺」。

(中時電子報)