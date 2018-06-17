民進黨全黨力挺吳音寧 網稱原因出在韓國瑜身上

高雄市長參選人韓國瑜(左)、北農總經理吳音寧(右)。(圖/本報資料照)

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中時電子報

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，但蔡英文總統日前公開力挺吳音寧，說吳會做事又有理想，此外，市場7大公會出面聲援北農總經理吳音寧，為她認真做事卻遭抹黑鳴不平。對此，網友發文指出，為什麼民進黨全黨這麼挺吳音寧，全是因為「韓國瑜」。

吳音寧上任後歷經休市日、業務推廣費買殘貨送餘菜及洋酒等風波，批判聲浪不斷。然而，繼日前總統蔡英文日前在中常會力挺吳是會做事的人外，中國民國青果商業同業公會聯合會、台北市青果商業同業公會、台北市蔬菜商業同業公會、台北市青果進口承銷協會、台北市農產承銷商協會、台北市農產運銷發展協會、台灣省青果運銷合作社共同合開記者會，表達力挺吳音寧立場。中國民國青果商業公會聯合會理事長邱進福說，吳音寧上任後做事積極，七大公會全力支持。

有網友在PTT提及「為什麼民進黨全黨這麼挺吳音寧」，他說吳音寧有這麼大的背景，需要傾民進黨全黨之力來保她，就因為爸爸是吳晟?該網友說既然吳音寧這麼有能力，為什麼農產品價格崩跌？北農員工還是懷念韓國瑜？該網友認為，民進黨覺得高雄選情告急，高雄是民進黨絕對不能丟的地方，一旦丟了，小英就無法連任總統，面對韓國瑜來勢洶洶，民進黨所以只好吹捧吳音寧能力很強，比韓國瑜強，這樣高雄市民才會投給民進黨。

對此，許多網友則在底下留言「蔡英文想挺，底下一堆人開始拍馬屁跟著挺，但是現在發現對民進黨選情有傷害，又開始放話逼她下台，大概是這樣」、「死不認錯，硬拗」、「吳音寧真的很不重要，沒實力也沒票，為何蔡英文要力挺，真奇怪」、「我覺得小英有點優柔寡斷 常常想看看再看看，常常放火自己燒」、「吳毛昆也放給他燒很久」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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