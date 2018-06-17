管爺現身畢典自述經歷超勵志 網酸：反觀吳音寧

2018年06月17日 09:46 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

昨(16)日，管中閔現身聖約翰科技大學畢業典禮並上台致詞，他勉勵畢業生做「勇於改變自己的獅子」，才可能改變命運、創造命運。管中閔在畢典上的一席話讓網友紛紛大讚「超勵志」，不過也有網友為管爺抱不平「管中閔的經歷很又說服力，不向吳音寧根本他X的廢物造神」。

自從被教育部駁回管中閔就任台大校長一職後，台大畢業典禮無法看見管爺上台致詞，這讓台大師生感到惋惜，不過就在昨天，管中閔受邀出席聖約翰科技大學的畢業典禮，他用自身經歷來勉勵畢業生，並引用尼采的話語，稱「人的精神有三種境界：駱駝、獅子和嬰兒」。第一境界駱駝，忍辱負重，被動地聽命於別人或命運的安排；第二境界獅子，化被動為主動，主動爭取、主動負起人生責任；第三境界嬰兒，一種「我是」的狀態，活在當下，享受現在的一切。

管中閔說，他求學生涯並非一路平順，經歷頹廢的高中與大學生活，撞球、麻將和搖滾樂幾乎是當時生活的全部。等到他有一天「混」完大學，從外島服完兵役回到台北，「人生的嚴酷考驗已經橫在眼前。」作為一個文化學院（文化大學前身）的畢業生，他的成績普通，也沒有顯赫的家庭背景、沒有工作經驗，更缺少專業能，即時在當年台灣經濟成長的年代，以他那樣的學經歷投入職場，仍然備受挫折。「我是社會與家人眼中的魯蛇，更直白的說，是在我自己眼底，先把自己當作沒希望沒有 未來的魯蛇。」一直到他當兵退伍、到美國讀研究所以後，他才真正開始對自己的命運，藉由一次次選擇作出改變。

管中閔說，回首自己這段過往，只希望告訴大家一個人生心得：「要有改變自己的勇氣， 就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。」

沒想到管中閔的一席話讓PTT上的網友相當感動紛紛留言表示「管老師自述的學習經歷 真的看了讓人很感動」、「這經歷太傳奇了，難怪會被推選校長，不世出啊！！」、「這經歷在經濟學界非常有名 而且是真的他是真的很厲害」、「這個政府根本把國家教育當玩笑」。

(中時電子報)