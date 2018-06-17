台灣民意基金會民調：聲望蒸發 小英民調再陷低迷

2018年06月17日 10:06 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望再陷低迷，僅獲3成3的民眾贊同，不贊同者達5成2，與上個月相比，一度上揚的民調在短短一個月內再度蒸發6.5個百分點，回到先前較低迷的民意支持狀態，未有脫離二次執政困境的跡象。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，基金會董事長游盈隆表示，蔡英文總統上任已經超過兩年。民調詢問「整體來講，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：6.8%非常贊同，25.9%還算贊同，30.2%不太贊同，21.8%一點也不贊同，15.2%沒意見、不知道或拒答。

換言之，最新民意顯示，2018年6月中，在20歲以上的台灣成年人中，有3成3的人基本上贊同蔡英文總統領導國家的方式，5成2的人不贊同。不贊同的人比贊同的人多達19個百分點；另一方面，強烈不贊同的人有2成2左右。

他說，若和上個月相比，贊同蔡總統領導國家方式的人下降6.5個百分點，不贊同的人上揚4.4個百分點。這項發現顯示，蔡英文總統聲望在執政滿兩年時雖明顯提升了7.2個百分點，但驟雨不終日，在短短一個月內再度蒸發6.5個百分點，回到先前較低迷的民意支持狀態。

游盈隆分析，蔡英文的聲望民調至少有四點發現值得注意：第一，在年齡層方面，除了七十歲以上的人之外，不贊同蔡總統職務表現的人都明顯多於贊同的人。第二，在教育程度方面，專科及大學以上教育程度的公民，不贊同比例高於六成以上。

第三， 在政黨認同方面，中性選民中只有二成一贊同，國民黨認同者中只有5.6%贊同。第四，從地緣政治的角度看，蔡總統即使是民進黨執政的四都（桃園、台中、台南、高雄）也只有37.1%，民意支持低落的現象遍佈各地。

如果從蔡上任兩年整體總統聲望的趨勢看，他說，目前蔡英文「總統職務表現贊同率」32.7%，是歷來第四低，而不贊同率52%，歷來第二高，表示蔡總統當前民意支持正陷入一種非常困難的狀態。

他說，2018年上半年迄今，蔡總統聲望一直都在4成以下，且絕大多數時間在3成出頭，顯示蔡總統並沒有脫離二次執政困境的跡象，這對蔡將是一個嚴厲的挑戰。

(工商 )