大專生國際體驗學習 深入瞭解泰北人文

致理科大學生團隊與泰國回南音村家庭進行訪談，以了解海外志工實際帶來的影響。（教育部提供）

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致理科大3位學生，透過教育部青年署「大專校院學生國際體驗學習計畫」，今年1月到泰北回南音村的華語學校，除了在當地展開關懷的志工行動，更深入探討過去來來往往不計其數的海外志工實際帶給當地居民的影響，並從各項層面檢視志工服務，以做為反思回饋。

青年署推動「大專校院學生國際體驗學習計畫」，補助每所大專院校每學期最高80萬元，鼓勵大專院校在正規課程中融入Gap Year概念，並結合所學，引導學生依課程主題與專業，自主規畫並於寒暑假赴海外壯遊體驗學習。

致理科技大學應用英語系與行銷管理系的林琳、張哲寧、陳妍溱等3位學生組成團隊，自去年底進行了為期兩個月的規畫後，今年1月到泰北回南音村的華語學校進行國際體驗。

學生團隊針對「泰北志工實施多年，對當地的幫助和成效？」、「海外志工有沒有可以進步或改善的空間，以及更實際的幫助到當地的辦法？」為探討主題，與回南音村的四個家庭做了訪問，結果發現：原來各地家長希望孩子能接受到優質教育的心都是一樣的。

在地父母們表示，雖然泰北地方資源不足，但仍希望孩子們能夠有機會繼續升學，其中也有家長提到「志工的來訪對於學生的學習是有正面的幫助，並希望透過志工們的帶領，能鼓勵孩子們對學習的熱忱。」而在慈音國小服務教學的過程中，團員們也體會到能夠讓孩子們快樂學習的不易及使命感。

林琳、張哲寧、陳妍溱皆表示，經過這一趟泰北體驗之旅，學習到最多的是「回音村居民身上一種樂觀且不畏懼的生活態度」、「從居民身上學習到永遠學會知足與感謝他人的精神，並能夠為別人付出更多」。

青年署國際體驗學習計畫鼓勵青年結合課程所學自主規畫赴海外壯遊體驗學習，探索認識自我，培育國際視野與胸襟，相關訊息可上「壯遊體驗學習網」(http://youthtravel.tw）查詢。

(中時 )

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