賴清德民調翻轉 不滿意者首次多於滿意者

台灣民意基金會今天公布民調，對於行政院長賴清德(左) 的施政表現，有4成2的人表示滿意，但有4成3的人不滿意，是賴內閣上任以來，首次出現不滿意者高於滿意者。（本報資料照片）

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台灣民意基金會今天公布民調，對於行政院長賴清德的施政表現，有4成2的人表示滿意，但有4成3的人不滿意，是賴內閣上任以來，首次出現不滿意者高於滿意者。基金會董事長游盈隆表示，25至54歲公民，有過半數不滿意賴內閣整體施政表現，這是一個嚴重警訊。

2018年台灣地方大選的腳步越來越近，各主要政黨在六都及各縣市候選人提名佈局也大致塵埃落定，台灣民意基金會今天在台大校友會 館召開記者會，公布最新民調。

游盈隆表示，賴清德去年九月初上任迄今九個多月，前三個月的施政表現，迥異於林全內閣，給人耳目一新的感覺，因而獲得台灣社會大多數人的肯定。但這樣的執政氣勢和表現能否持續多久？是許多人關注的問題。

民調中詢問「行政院長賴清德上任已經九個多月了。一般來講，您滿意或不滿意「賴清德內閣的整體施政表現？」

結果發現：9.2%非常滿意，33.2%還算滿意，26.9%不太滿意，16.5%非常不滿意，14.2%沒意見、不知道或拒答。換言之，有4成2的人滿意賴內閣的表現，但有4成3的人不滿意。不滿意的人比滿意的人多1個百分點，是賴內閣上任以來的頭一遭。

游盈隆表示，進一步的分析顯示以下三點值得注意：

第一，在年齡層方面，25至54歲公民，佔台灣成年人口總數約五成六，竟有過半數（5成2）不滿意賴內閣整體施政表現，是一個嚴重警訊。

第二，在教育程度方面，在大學以上教育程度的公民中，有5成8不滿意賴內閣施政表現；在專科教育程度公民中，有5成1不滿意賴內閣施政表現。這是另外一個警訊。

第三，在地緣政治方面，雙北（台北市與新北市）成年民眾中，近5成不滿意賴內閣表現，僅3成4滿意；南四都有5成1滿意，3成8不滿意；六都以外其他縣市則是4成6不滿意，4成滿意。

他說，賴清德自去年九月出任行政院長，十月、十一月的內閣施政滿意度都高達近6成，和不得民心的林全內閣時代形成非常鮮明的對比。十二月施政滿意度首次大幅下滑12個百分點，而且不滿意的人急遽增加11個百分點，使得滿意的人僅比不滿意的人多8.8個百分點。

然而，到了2018年六月的現在，不滿意的人首次多於滿意的人，游盈隆表示，雖然差距只是1個百分點，但會不會成是賴內閣社會支持的一個重要轉捩點，值得後續觀察。

(工商 )

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