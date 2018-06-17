藝人周思潔17年還債1億 快還完了又被告

2018年06月17日 10:12 中時電子報 張國欽

57歲資深藝人周思潔，17年前遭人詐騙，又歷經東科大火公司付之一炬，瞬間負債1億元，後來成為心靈講師，靠心靈課程走出低潮，並創造年17年還1億元奇蹟，不過，一名陳姓男子宣稱他擁有周女約570萬元債權，不滿周女宣稱年營收3千萬，名下卻沒資產，找周女希望她還錢，對方卻只願還10萬元，因此懷疑她欠債又隱匿資產，日前向台北地院聲請管收周女，被北院裁定駁回，陳男表示要抗告。

陳男指出，他輾轉取得周思潔一筆債權，去年8、9月曾約她談如何還錢，但周女堅持只願意付10萬元，還稱名下都沒有財產，還說，周思潔一直說已經什麼都沒有了，保險被扣的100多萬元，已經還給前手債主，擺明不想還。

據《蘋果》報導，周思潔坦承確有此事，她說：「只要是我借的錢，一定全數清償，17年來我也認真順利還了1億元，只剩這筆被詐騙的800萬元債務，而這筆債務也被轉手多次，這些年來也還了近500萬元，本金所剩約200萬元，但現在這家債權公司很強勢，要求拿100％，還扣我的保險準備金，去年談判時，我願意再還10萬元解決，但對方不肯。」

周思潔無奈指出，她是藝人、公眾人物，債權公司就非常強勢要她清償全部債務，真的很不合理，甚至還控告她毀損債權、聲請破產，但都沒告成，現在這位陳姓債權人，是前手債權公司的人頭，但根據法規，債權不能轉給個人，會蒐集相關資料，主張該債權無效。

陳男去年買到一筆債權，原來債務人就是周思潔經營的三色星國際公司，連帶保證人為周思母女及高姓女子等3人，這筆債務是三色星向第一銀行借貸約19萬4千餘元美金（折合台幣約570萬元），2002年一銀將本金、利息、違約金及訴訟費等債權轉給龍昇第一資產管理公司，後來龍昇2008年將債權，轉給中華開發資產管理公司，隔年，中華再轉給藏玉資產公司，陳男則於去年元月從藏玉買下三色星的債權。

陳男計算，周思潔等人幫三色星擔保的債務連本帶利約千萬，去年底約周女出來談債務事宜時，因周女堅持只願付10萬元，雙方談判破裂。

周思潔17年前轉戰直銷業，不到半年就月入百萬，2年後她自行創業當講師，但運氣不好被詐騙5千萬元，不久後，位於東科大樓300坪的公司發生大火，所有資產瞬間消失，周思潔的人生立刻從天堂掉入地獄，成為負債8千萬元的苦主，她無奈的跟3家地下錢莊借貸1千萬元，為了還債，他接觸心靈課程後，努力學習成為講師，開始主動積極排課，每天趕場賺錢還債，直到4年前，她的債務只剩1千多萬元，她還將自己的17年1億元的經歷分享給更多人學習，成為最佳的勵志案。

(中時電子報)