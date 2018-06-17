氣炸!好市多熱銷健康食品塑化劑超標 消費者擬集體訴訟

2018年06月17日 10:17 中時電子報 戴安瑋

有網友po出「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」圖。翻攝ptt

好市多從美國原裝進口的「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」，遭爆驗出塑化劑超標近5倍，儘管業者已道歉，緊急下架，並接受消費者無條件退換貨，但有網友成立自救會，並在ptt上號召消費者、懷孕媽媽們循黑心油模式，委請行政院消保處提出集體訴訟。

「顧可飛植物性DHA藻油膠囊」為好市多熱賣保健食品，主打適合孕婦、老人、小孩等族群，但被離職高層出面投訴，去年11月進口的該批塑化劑檢驗竟超標5倍，《蘋果》將產品送SGS驗出塑化劑超標近5倍，業者得知緊急全面下架有疑慮的批號UC170505商品並致歉，且接受消費者無條件退換貨。該批號產品康是美等藥妝店也有販售。

《蘋果》並報導，DEHP屬於長鏈塑化劑，為一種內分泌干擾素，成人食用恐罹癌，也會增加不孕風險，孕婦食用不但自身受影響，胎兒也會受傷害，女童可能性早熟，男童可能女性化。

有網友昨在ptt上po文表示，可以循頂新黑心油模式， 委請行政院消費者保護處向業者提出集體訴訟， 選舉要到了！ 再找立委跟議員一起開記者會告死這些黑心廠商。此外，網友也在臉書上成立顧可飛黑心DHA藻油自救會，呼籲消費者、媽媽們加入。此po文立刻引起懷孕媽媽們、網友回應。

有網友說，「真的很生氣，懷孕吃了整整一瓶」、「我吃了四瓶以上！從孕初期開始」、「氣炸了」、「感到不爽」、「好擔心寶寶健康」 、「超可憐我的寶寶 」、「孕媽咪為了寶寶好，買來吃，沒想到是黑心廠商卻害了寶寶」。

另有網友說，「通路商只有退費，我要向顧可飛再請求民事賠償」、「在台灣食安不停爆，對好市多也沒信心」、「明天去拿購買證明+退掉所有手邊有的好市多健康食品」。

記者尚未取得好市多回應。

(中時電子報)