熱血教官帶領高關懷國中生 一起挑戰鹿港龍舟賽

彰化縣校外會的教官帶領一群高關懷學生挑戰鹿港龍舟賽。（教育部提供）

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端午節競龍舟，彰化縣鹿港鎮的福鹿溪水道上，一群熱血的教官大叔與稚嫩的國中生不畏驕陽，報名組隊參加2018國際龍舟機關甲組(彰化縣軍訓教官隊)及國男組(彰開翅膀-晨陽龍舟隊)競賽，期望透過比賽來驗證這一年來每周辛勤練習的成果，更代表著一場男人與男孩之間相互砥礪成長的挑戰目標。

彰化縣學生校外生活輔導會自104年3月成立「彰開翅膀超越自我成長營」以來，帶著一群高關懷的國中端學生，進行一連串挑戰自我、合理冒險的活動，經過一年來鳶嘴山、能高越嶺登山訓練及水道划槳練習等動態活動課程，藉以鍛鍊孩子更強健的體力，並培養自信、榮譽感、團隊精神及挫折容忍力。

而彰化縣軍訓教官龍舟隊也已成軍3年，從一開始人數的拼拼湊湊到現在每周利用空暇時間進行系統性訓練，也跟孩子擁有同樣奪標的信念，更挾帶著去年三戰兩勝的氣勢，為爭取最大的團體榮譽而戰。

直到比賽前夕孩子們才有機會實際登上龍舟並用手中的木槳划動河水，即使練習體驗時間不多，但每次都卯勁全力集中精神，為的就是即將到來的龍舟競賽，而在賽前的最後一次練習，當一群穿著紫色戰袍，皮膚曬得通紅的教官大叔及男孩，飽滿精神且整齊一致從典禮台前划過時，更是徹底吸引著現場觀眾滿滿注視的目光與掌聲。

教育部國教署組長林良慶表示，看到這群來自各國中孩子們在競賽中個個目光如炬、揮汗震臂的畫面，已證明輔導師長們的努力沒有白費，而守護孩子們的教官團隊，也做為孩子的榜樣親自下場比賽，透過陪伴關懷讓非行少年，讓他們感受到人生旅途中並沒有被社會遺忘。

(中時 )

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