前進香港旅展行銷台中花博 估港澳遊客30萬人次遊花博

2018年06月17日 10:28 中時 陳世宗

台中觀旅局規畫豐富有趣的舞台及攤位活動，藉互動遊戲加深港澳民眾對花博的印象，增加參觀花博的意願。（陳世宗翻攝）

台中市政府觀光旅遊局會同台中市民宿協會、東勢農會及飯店業者前進香港國際旅展設置花博行銷館，4天展期舉辦各類花博行銷活動，吸引上萬遊客洽詢。觀光旅遊旅局估計，花博半年展期可望吸引超過30萬人次港澳遊客看花博，如何做好交通接駁非常重要。

香港永安旅遊行政總裁梁港蘭說，香港人喜歡去台中，但是機位還是不夠，尤其花博期間希望市府協助增加機位。觀旅局代理專委曹忠猷亦獲得華航香港分公司回應，將以加班機方式滿足大量遊客需求。曹忠猷說，目前每天有8班航班飛香港，市府將協助增加花博期間往台中航班。

觀旅局指出，本屆香港旅展，中市花博行銷館打造成一座繽紛花園，在翠綠的草地上點綴文心蘭、百合、玫瑰等臺中代表花卉，讓參觀的民眾直呼好特別，另一個吸睛亮點是「花博展示區」，花博頸枕、行李束帶、彩色鉛筆等花現台中彩繪機概念機艙周邊商品首次在香港曝光！

為打響台中花博知名度，台中市民宿協會、東勢區農會、石岡區農會、梨之鄉休閒觀光發展協會、新社區休閒農業導覽發展協會等到香港共同參展、推廣花博及台中旅遊。台中觀旅局更規畫豐富有趣的舞台活動及攤位活動，藉著互動遊戲加深港澳民眾對花博的印象，增加其參觀花博之意願。

觀旅局強調，舞台活動主打「花博知識王快問快答」，精美禮物現場大放送，六場活動共送出20張住宿券、60張花博門票，場場都吸引近百名觀眾參加。攤位上則規畫趣味遊戲「花博對對碰」、「完美拍花博」；由美麗花仙子向大家介紹花博的園區特色和吉祥物，並玩遊戲贈送實用又好看的花博環保袋。

台中市觀旅局長陳盛山說，花博舉辦的期間，11月9日至11月11日有台中國際踩舞祭，2019年農曆春節時還有中台灣元宵燈會，遊花博也能觀賞期間限定的台中特色活動。台中也首創入境一程多站新玩法，希望以優惠機票吸引國際旅客到台中觀光，順遊花蓮和澎湖。

(中時 )