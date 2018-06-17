台灣民意基金會民調：台人對大陸好感首度超越反感

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台灣民意基金會今天公布民調，台灣成年人中，有4成4對大陸有反感，但有4成9的人基本上有好感，與去年相比，好感度增加4.4個百分點，反感度降低3.5個百分點，對大陸有好感的人首度多於反感的人，基金會董事長游盈隆認為，這是一個歷史性的轉變。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行「2018台灣人最喜愛的國家」全國性民調發表會，由游盈隆主持，在對大陸的好感度方面，游盈隆表示，民調中詢問：「整體來講，您對中華人民共和國（中國）這個國家的印象或感覺如何？好或不好？」

結果發現：8%非常好，40.8%還算好，23.9%不怎麼好，20%非常不好，2.5%沒什麼特別感覺，4.9%不知道。換言之，在年滿20歲以上的台灣成年人中，有4成9的人對中國基本上有好感，但有4成4有反感。

與去年相比，可以發現台灣人對中國的感覺有了一些轉變，好感方面增加了4.4個百分點，反感方面降低了3.5個百分點，而且對中國有好感的人首度多於反感的人。

游盈隆表示，2018台灣人對中國印象與感覺出現戲劇性轉變，對中國有好感的人竟然超過反感的人，「這是一個前所未見的現象，一個歷史性的轉變」，特別是在25-54歲青壯年族群、大學及以上教育程度的公民中都有過半數的人基本上對中國有好感，這真的是一個非同尋常的演變。

他說，這種演變究竟是一種「大國崛起效應」嗎？還是台灣持續相對弱化的後遺症？是一時的、短期的現象？還是一個進行中的長期現象？對未來兩岸關係的走向會發生什麼樣的影響？這一連串的問題，值得政府與社會嚴肅思考與面對。

(工商 )

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